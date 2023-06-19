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Leonel Ximenes

Governo federal cede duas estações ferroviárias históricas ao ES

As edificações foram construídas no início do século passado e estão bem preservadas

Públicado em 

19 jun 2023 às 16:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

E estação do distrito de Araguaya foi inaugurada tem 120 anos
A estação do distrito de Araguaya foi inaugurada há 120 anos Crédito: Divulgação
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) cedeu duas estações ferroviárias centenárias para a prefeitura do município de Marechal Floriano. Uma fica localizada na sede do município e a outra no distrito de Araguaya, a 23 quilômetros do Centro.
A estação de Marechal Floriano foi inaugurada em 1900 e esteve presente na construção do município que leva o seu nome. O local representa um marco importante para o desenvolvimento social e econômico, além de ser palco de eventos culturais, políticos, religiosos e sociais.
Atualmente, no prédio funciona o Museu da Imigração, que recebe turistas de todo o mundo, sendo tombada como Patrimônio Histórico Cultural. A prefeitura promete, para os próximos anos, a manutenção e restauração do prédio da estação.
A estação de Marechal Floriano foi inaugurada em 1900
A estação de Marechal Floriano foi inaugurada em 1900 Crédito: Divulgação
A estação de Araguaya foi inaugurada em 1903. A sua importância histórica está ligada à produção de café e outros produtos das regiões próximas, como Santa Maria de Marechal, Victor Hugo e Rio Fundo, que eram escoados para a capital, Vitória.
Atualmente, no prédio funciona a Casa de Atendimento ao Turista, mas no futuro será a sede do Museu da Ferrovia Sul Espírito Santo. Segundo a Prefeitura de Marechal Floriano, a estação ferroviária deve ser brevemente tombada como Patrimônio Histórico Cultural.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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