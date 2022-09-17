Funcionários no ES doam 7 dias de férias para ajudar os pobres

O grupo, das empresas Fortlev e Fortlev Solar, vai visitar uma plantação de morangos em Boninal. No município de América Dourada, vão fazer entrega social com pintura de salas da educação complementar e o plantio de horta comunitária. Já em Lapão, os voluntários vão se reunir com as crianças dos projetos e visitar uma confecção têxtil, onde vão conhecer o processo de produção de uniformes.