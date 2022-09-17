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Leonel Ximenes

Funcionários no ES doam 7 dias de férias para ajudar os pobres

Eles vão para o sertão nordestino participar de programas sociais e educativos

Públicado em 

17 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Em abril, voluntários do ES foram à Bahia participar de um projeto de horta comunitária
Em abril, voluntários capixabas do Férias Solidárias foram à Bahia participar de um projeto de horta comunitária Crédito: Divulgação
Fazer o bem faz bem - inclusive nas férias. Por isso, um grupo de nove funcionários de duas empresas do Espírito Santo doaram sete dias das suas férias para participar do Férias Solidárias, um programa que desenvolve projetos sociais e educativos por meio do Instituto Água Viva (IAV) no sertão do Nordeste.
Entre os dias 18 e 25 de setembro, eles visitarão as bases de trabalho do IAV que ficam nas cidades de Boninal, América Dourada e Lapão, todas situadas na Bahia, onde farão atividades junto com os beneficiados pelos projetos sociais desenvolvidos entre os sertanejos.

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O grupo, das empresas Fortlev e Fortlev Solar, vai visitar uma plantação de morangos em Boninal. No município de América Dourada, vão fazer entrega social com pintura de salas da educação complementar e o plantio de horta comunitária. Já em Lapão, os voluntários vão se reunir com as crianças dos projetos e visitar uma confecção têxtil, onde vão conhecer o processo de produção de uniformes.
Na primeira edição do projeto, realizada em abril, os voluntários fizeram a entrega social em uma Fábrica de Sonhos, onde funciona uma padaria e uma fábrica de chinelos, no povoado de Marruá, em Juazeiro. Também fizeram o plantio de uma horta comunitária e visitaram projetos do IAV da região do semiárido.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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