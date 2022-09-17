Funcionários no ES doam 7 dias de férias para ajudar os pobres

Fazer o bem faz bem - inclusive nas férias. Por isso, um grupo de nove funcionários de duas empresas do Espírito Santo
doaram sete dias das suas férias para participar do Férias Solidárias, um programa que desenvolve projetos sociais e educativos por meio do Instituto Água Viva (IAV) no sertão do Nordeste.
Entre os dias 18 e 25 de setembro, eles visitarão as bases de trabalho do IAV que ficam nas cidades de Boninal, América Dourada e Lapão, todas situadas na Bahia
, onde farão atividades junto com os beneficiados pelos projetos sociais desenvolvidos entre os sertanejos.
O grupo, das empresas Fortlev e Fortlev Solar, vai visitar uma plantação de morangos em Boninal. No município de América Dourada, vão fazer entrega social com pintura de salas da educação complementar e o plantio de horta comunitária. Já em Lapão, os voluntários vão se reunir com as crianças dos projetos e visitar uma confecção têxtil, onde vão conhecer o processo de produção de uniformes.
Na primeira edição do projeto, realizada em abril, os voluntários fizeram a entrega social em uma Fábrica de Sonhos, onde funciona uma padaria e uma fábrica de chinelos, no povoado de Marruá, em Juazeiro. Também fizeram o plantio de uma horta comunitária e visitaram projetos do IAV da região do semiárido.