Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Findes vai construir centro de inteligência em sua sede

DataLab, que vai produzir estudos e pesquisas, segue modelos já adotados em outros Estados

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 18:48

Públicado em 

13 ago 2021 às 18:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção de um setor do DataLab da Findes
Projeção de um setor do DataLab da Findes Crédito: Findes/Divulgação
Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) vai construir um centro de inteligência no oitavo andar da sua sede na Reta da Penha, em Vitória. Chamado de DataLab, o espaço vai reunir todos os dados das entidades da Findes e profissionais qualificados para a produção de estudos e pesquisas.
O centro vai formular estratégias de atração de investimentos, fortalecimento do ecossistema de inovação, formulação de políticas públicas e desenvolvimento da economia capixaba.
A obra do DataLab da Findes deverá ser realizada entre setembro e dezembro deste ano. Apenas em equipamentos de tecnologia, como computadores e painéis interativos, serão investidos mais de R$ 750 mil. O projeto, que aposta na agenda de transformação digital da Federação, segue modelo adotado em Estados como Santa Catarina, Paraná, Ceará e Goiás.
“Buscamos as melhores práticas de inovação, tecnologia e produtividade, fomos conferir de perto o que estava dando certo em Estados com perfil similar ao Espírito Santo. Percebemos que essas Federações implantaram laboratórios de dados que se mostraram fundamentais para desenvolver as potencialidades das regiões em que estão inseridas”, explica a presidente da Findes, Cris Samorini.

Veja Também

Findes faz manifesto contra projeto da reforma tributária que cria novo IR

Os desafios de Cris Samorini, primeira mulher a comandar a Findes

A crise na indústria: Findes demite dezenas de funcionários

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNAS LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Tecnologia Findes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados