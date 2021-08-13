Findes vai construir centro de inteligência em sua sede

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)
vai construir um centro de inteligência no oitavo andar da sua sede na Reta da Penha, em Vitória. Chamado de DataLab, o espaço vai reunir todos os dados das entidades da Findes e profissionais qualificados para a produção de estudos e pesquisas.
O centro vai formular estratégias de atração de investimentos, fortalecimento do ecossistema de inovação, formulação de políticas públicas e desenvolvimento da economia capixaba.
A obra do DataLab da Findes deverá ser realizada entre setembro e dezembro deste ano. Apenas em equipamentos de tecnologia, como computadores e painéis interativos, serão investidos mais de R$ 750 mil. O projeto, que aposta na agenda de transformação digital da Federação, segue modelo adotado em Estados como Santa Catarina
, Paraná, Ceará e Goiás.
“Buscamos as melhores práticas de inovação, tecnologia e produtividade, fomos conferir de perto o que estava dando certo em Estados com perfil similar ao Espírito Santo. Percebemos que essas Federações implantaram laboratórios de dados que se mostraram fundamentais para desenvolver as potencialidades das regiões em que estão inseridas”, explica a presidente da Findes, Cris Samorini.