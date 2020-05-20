A crise na indústria: Findes demite dezenas de funcionários

Sede da Findes na Reta da Penha Crédito: Divulgação

crise atingiu em cheio a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Neste momento, estão sendo demitidos vários funcionários da Federação. Fala-se em até 200 dispensados, mas esse número ainda não está confirmado.

O atual presidente da Findes, Leo de Castro, deixa o cargo no final de julho. Quem vai assumir é Cristhine Samorini , eleita presidente no mês passado.

Segundo a coluna apurou, o Sistema Findes prevê per R$ 51,4 milhões no ano, em função da MP 932, que reduziu em 50% os repasses para o Sistema S (dentre eles SESI e SENAI), e também devido à queda de receitas de serviços.*

Segundo pesquisa realizada pela Findes em 13 de maio, 48% dos empresários dá indústria capixaba já demitiram funcionários desde o início da crise provocada pelo novo coronavírus na economia. O mesmo estudo, feito com 87 empresas do setor industrial capixaba, mostrou que 11 delas pretendem demitir mais futuramente.

Após a publicação desta matéria, a assessoria da Findes entrou em contato com a coluna e confirmou a informação. Segundo a entidade, todas as unidades do Sistema Findes no Estado serão mantidas e os serviços, preservados.