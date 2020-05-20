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Leonel Ximenes

A crise na indústria: Findes demite dezenas de funcionários

Número de dispensados ainda não foi confirmado, mas fala-se em até 200

Públicado em 

20 mai 2020 às 12:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Findes na Reta da Penha
Sede da Findes na Reta da Penha Crédito: Divulgação
crise atingiu em cheio a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Neste momento, estão sendo demitidos vários funcionários da Federação. Fala-se em até 200 dispensados, mas esse número ainda não está confirmado.
O atual presidente da Findes, Leo de Castro, deixa o cargo no final de julho. Quem vai assumir é Cristhine Samorini, eleita presidente no mês passado.
Segundo a coluna apurou,  o Sistema Findes prevê per R$ 51,4 milhões no ano, em função da MP 932, que reduziu em 50% os repasses para o Sistema S (dentre eles SESI e SENAI), e também devido à queda de receitas de serviços.*
Segundo pesquisa realizada pela Findes em 13 de maio, 48% dos empresários dá indústria capixaba já demitiram funcionários desde o início da crise provocada pelo novo coronavírus na economia.  O mesmo estudo, feito com 87 empresas do setor industrial capixaba, mostrou que 11 delas pretendem demitir mais futuramente.
Após a publicação desta matéria, a assessoria da Findes entrou em contato com a coluna e confirmou a informação. Segundo a entidade,  todas as unidades do Sistema Findes no Estado serão mantidas e os serviços, preservados.
A Federação informa também que os funcionários demitidos terão direito a mais três meses no plano de saúde, dois meses do tíquete-alimentação e receberão apoio para recolocação no mercado de trabalho.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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