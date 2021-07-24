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Leonel Ximenes

Filme feito por crianças em Vitória é exibido em quatro continentes

Curta de animação sobre o manguezal, produzido por estudantes de uma escola municipal, já participou de 18 festivais de cinema

Públicado em 

24 jul 2021 às 07:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A animação foi inspirada na cultura do manguezal, cujo dia é comemorado nesta segunda-feira (26)
A animação foi inspirada na cultura do manguezal, cujo dia é comemorado nesta segunda-feira (26) Crédito: Instituto Marlin Azul
Tudo bem que ainda não passou em Cachoeiro, a Capital Secreta do Mundo, mas o filme “Dia do Manguezal”, produzido por crianças de uma escola municipal de Vitória, já desbravou o planeta: o curta de animação foi exibido em 18 festivais de cinema e em três países - Austrália, Tanzânia e Itália - de três continentes: América, Oceania, África e Europa. Além de outros Estados do Brasil e de municípios do Espírito Santo, é claro.
Antes de alcançar o mundo, o sucesso começou “ao lado” da Capital. Produzido por estudantes do grupo 6 do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Jacyntha Ferreira de Souza Simões, em Goiabeiras, só neste ano “Dia do Manguezal” ganhou menção honrosa no 1º Festival de Cinema Velas do Piraquê-Açu, em Aracruz, na mostra “A Escola Vai Ao Cinema”.
De lá, seguiu para o Children International Film Festival, na Austrália. E não parou mais: na trajetória, a 1ª Mostra Som Quadro a Quadro (Mostra Competitiva Infantil), no Rio de Janeiro; a 3ª ManduCA (Mostra de Cinema Infantojuvenil de Cachoeira), na Bahia; o Festival WIFF 2021 (Watoto International Film Festival Zanzibar), na África; e o 1º Curta Canedinho 2021 online, Festival de Cinema Infantojuvenil de Senador Canedo, em Goiás.
A animação também foi selecionada para participar do Cine Jardim, Festival Latino-Americano de Cinema de Belo Jardim, em Pernambuco; do FECSTA, Festival de cinema de Santa Teresa, no Espírito Santo; da 20ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, em Santa Catarina; e do Cartoon Club Rimini, Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, que é realizado na cidade de Rimini, na Itália.

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O circuito de festivais percorrido pelo filme começou no ano passado, na 13ª edição da Mostra Audiovisual de Cambuquira (Mosca), no Sul de Minas Gerais. Ainda em 2020, conquistou o prêmio “Contribuição Artística” pelo júri técnico da 15ª Mostra de Produção Independente ABD.
Nesta segunda-feira (26), que marca o Dia do Manguezal em Vitória, a animação será exibida para as turmas que hoje estão matriculadas no Cmei Jacyntha Ferreira de Souza Simões.

FILME TEM OITO MINUTOS DE DURAÇÃO

Com duração de oito minutos, a obra, lançada em dezembro de 2019, no Cine Metrópolis da Ufes, foi criada por meio das técnicas de animação 2D, stop motion e pixilation pelos pequenos cineastas do Cmei.
A animação foi inspirada na cultura do manguezal, na consciência ambiental e no gosto pelas brincadeiras de pintar, desenhar, recortar e modelar com argila e com massinha. As crianças inventaram cenários, personagens e ações que fazem parte do curta-metragem de animação, além de cantarem a trilha sonora.
No filme, as crianças cantam, contam e inventam histórias, pintam, desenham, modelam massinha e interpretam
No filme, as crianças cantam, contam e inventam histórias, pintam, desenham, modelam massinha e interpretam Crédito: Instituto Marlin Azul
“Foi um processo de aprendizagem para todos os envolvidos. O processo criativo das crianças foi estimulado em todos os momentos, estabelecendo as digitais infantis no filme de animação. Certamente esse é o principal motivo para um sucesso tão grande”, comemorou a professora Fabíola Fraga, que atua no Cmei Jacyntha e participou do projeto.
Vitória tem uma área de cerca de 12 km² de manguezal, considerado o maior manguezal urbano do Brasil e um dos maiores do mundo. Esse ecossistema costeiro, que compreende toda a baía da cidade, desde Santo Antônio até o bairro Jabour, é fundamental para o equilíbrio ecológico. Devido a sua grande biodiversidade, o mangue é um grande berçário natural para aves, peixes, moluscos e crustáceos, sendo um dos ecossistemas mais importantes do planeta.

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Ah!, em tempo: além de Cachoeiro, o curta ainda não foi exibido na Ásia. Mas o que é a Ásia diante da grandeza e da importância de Cachoeiro, certo?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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