Inspirada em Tarsila do Amaral, animação 'Tarsilinha' tem música de Zeca Baleiro

Animação 'Tarsilinha', de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo Crédito: PinGuim Content

Inspirada na artista plástica Tarsila do Amaral, a animação Tarsilinha deve chegar aos cinemas em 2021, sem uma data exata ainda. Mas já está encantando o público na internet com o trailer que foi divulgado recentemente.

Produção da PinGuim Content, Tarsilinha tem direção de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, conhecidos por trabalhos como Peixonauta e o Show da Luna. Além da temática, filme tem como destaque a trilha sonora, que é assinada por Zeca Baleiro, em parceria com a cantora Ná Ozetti.

A animação conta a história da pequena e curiosa Tarsilinha, uma menina de 8 anos que embarca numa jornada incrível para recuperar as memórias roubadas de sua mãe.