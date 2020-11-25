Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Inspirada em Tarsila do Amaral, animação 'Tarsilinha' tem música de Zeca Baleiro

Canção feita para o filme ressalta a brasilidade presente no longa, especialmente nas suas cores, paisagens e personagens da cultura brasileira, como a Cuca e o Saci

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 14:31
Animação 'Tarsilinha', de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo
Animação 'Tarsilinha', de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo Crédito: PinGuim Content
Inspirada na artista plástica Tarsila do Amaral, a animação Tarsilinha deve chegar aos cinemas em 2021, sem uma data exata ainda. Mas já está encantando o público na internet com o trailer que foi divulgado recentemente.
Produção da PinGuim Content, Tarsilinha tem direção de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, conhecidos por trabalhos como Peixonauta e o Show da Luna. Além da temática, filme tem como destaque a trilha sonora, que é assinada por Zeca Baleiro, em parceria com a cantora Ná Ozetti.
A animação conta a história da pequena e curiosa Tarsilinha, uma menina de 8 anos que embarca numa jornada incrível para recuperar as memórias roubadas de sua mãe.
A canção, composta por Zeca Baleiro especialmente para o filme, ressalta a brasilidade presente no longa, especialmente nas suas cores, paisagens e personagens originários da cultura brasileira, como a Cuca e o Saci. E, no material de divulgação, o compositor conta que "a canção fala da travessia da personagem Tarsilinha por um mundo desconhecido, algo como uma realidade paralela, cheia de perigos e ameaças. Como em toda fábula, essa viagem é uma história de descoberta e autoconhecimento. A música é um baião bem brasileiro com uma pequena alusão à obra de Villa-Lobos."

Veja Também

Tarsila desbanca Monet e vira mostra mais vista da história do Masp

Remake de 'A Dama e o Vagabundo' é chocho, mas ainda é boa diversão

Novo 'Convenção das Bruxas' lembra 'Alvin e os Esquilos' de tão bobo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados