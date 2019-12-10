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Meio ambiente

Crianças capixabas lançam animação sobre a preservação do manguezal

'Dia do Manguezal', criado pelos alunos da  (Cmei) Jacyntha Ferreira Simões, será lançado nesta quarta (11), no Cine Metrópolis, com entrada franca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 18:14

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 18:14

Cena da animação "Dia do Manguezal" Crédito: Instituto Marlin Azul/Divulgação
O lúdico e a pureza do olhar infantil para abordar a (eterna) necessidade da preservação do meio ambiente.  Assim, com delicadeza e sensibilidade, 40 alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Jacyntha Ferreira Simões, de Goiabeiras, Vitória, conceberam a animação "Dia do Manguezal", que será lançada nesta quarta-feira (11), às 8h30, no Cine Metrópolis, com entrada franca. A sessão contará com apresentação de trilha sonora ao vivo. Na abertura, os "alunos-cineastas" vão apresentar algumas músicas usadas no curta-metragem.
Instaladas em um dos berços do congo capixaba, a região de Goiabeiras Velha, os pequenos aprenderam desde cedo a cantar as músicas, dançar e tocar tambores e casacas.  As aulas semanais da escola têm a orientação de Sagrilo, coordenador do projeto Instrumentarte/Circuito Cultural, e do mestre Valdemiro, da Banda de Congo Panela de Barro.
Foi a partir da escolha das músicas pelos alunos e da gravação do áudio da roda de congo infantil que o filme começou a ser concebido. Ao longo do semestre, os estudantes (que frequentam o 6º ano do Ensino Fundamental) produziram desenhos, pinturas e aquarelas com tintas naturais do mangue, criaram cenários em caixas de papel, personagens recortados, objetos modelados em barro, massinha colorida e encenaram as sequências que compõem o roteiro do desenho.
Cena do curta-metragem "Dia do Manguezal", desenvolvido pelos alunos da (Cmei) Jacyntha Ferreira Simões Crédito: Instituto Marlin Azul/Divulgação
A estreia de "Dia do Manguezal" é uma ação conjunta do Projeto Animação Ambiental/ Instituto Marlin Azul, em parceria com o projeto de extensão da Ufes, Narradores da Maré, e o Cmei Jacyntha Simões. Além disso, o filme conta com o apoio  especial do projeto Instrumentarte/Circuito Cultural - SEMC.

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A animação foi concebida para sintetizar e comemorar o trabalho de conscientização ambiental da turma, a partir das produções de desenhos, pinturas e das toadas de congo que elas gostam de cantar e tocar.  Há mais de 20 anos, as Professoras da Educação Infantil Pública de Vitória Fabíola Fraga e Márcia Dias realizam na escola um trabalho voltado para a valorização da cultura regional de Goiabeiras e a preservação do ecossistema manguezal. 
Em 2012, inclusive, as crianças escreveram uma carta para a Prefeitura de Vitória e à Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 20, que resultou na criação de uma lei que promove 26 de julho como sendo o Dia Municipal do Manguezal.  Agora, por meio das técnicas de animação 2D, stop motion e pixilation, os pequenos cineastas mandam o seu recado também nas telas de cinema.
Cena do curta-metragem "Dia do Manguezal" Crédito: Instituto Marlin Azul/Divulgação
Após o lançamento no Cine Metrópolis, o curta-metragem também será exibido na comunidade de Goiabeiras Velha e, posteriormente, lançada em DVD para distribuição entre os alunos, escolas e instituições ligadas à defesa do meio ambiente.

DIA DO MANGUEZAL

  • QUANDO: Nesta quarta-feira (11), às 8h30, no Cine Metrópolis. Avenida Fernando Ferrari, 514, UFES, Goiabeiras, Vitória. Informações: (27) 3335-2376
  • INGRESSOS: Entrada franca 

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