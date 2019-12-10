Crianças capixabas lançam animação sobre a preservação do manguezal

Cena da animação "Dia do Manguezal" Crédito: Instituto Marlin Azul/Divulgação

O lúdico e a pureza do olhar infantil para abordar a (eterna) necessidade da preservação do meio ambiente. Assim, com delicadeza e sensibilidade, 40 alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Jacyntha Ferreira Simões, de Goiabeiras, Vitória, conceberam a animação "Dia do Manguezal", que será lançada nesta quarta-feira (11), às 8h30, no Cine Metrópolis, com entrada franca. A sessão contará com apresentação de trilha sonora ao vivo. Na abertura, os "alunos-cineastas" vão apresentar algumas músicas usadas no curta-metragem.

Instaladas em um dos berços do congo capixaba, a região de Goiabeiras Velha, os pequenos aprenderam desde cedo a cantar as músicas, dançar e tocar tambores e casacas. As aulas semanais da escola têm a orientação de Sagrilo, coordenador do projeto Instrumentarte/Circuito Cultural, e do mestre Valdemiro, da Banda de Congo Panela de Barro.

Foi a partir da escolha das músicas pelos alunos e da gravação do áudio da roda de congo infantil que o filme começou a ser concebido. Ao longo do semestre, os estudantes (que frequentam o 6º ano do Ensino Fundamental) produziram desenhos, pinturas e aquarelas com tintas naturais do mangue, criaram cenários em caixas de papel, personagens recortados, objetos modelados em barro, massinha colorida e encenaram as sequências que compõem o roteiro do desenho.

Cena do curta-metragem "Dia do Manguezal", desenvolvido pelos alunos da (Cmei) Jacyntha Ferreira Simões Crédito: Instituto Marlin Azul/Divulgação

A estreia de "Dia do Manguezal" é uma ação conjunta do Projeto Animação Ambiental/ Instituto Marlin Azul, em parceria com o projeto de extensão da Ufes, Narradores da Maré, e o Cmei Jacyntha Simões. Além disso, o filme conta com o apoio especial do projeto Instrumentarte/Circuito Cultural - SEMC.

A animação foi concebida para sintetizar e comemorar o trabalho de conscientização ambiental da turma, a partir das produções de desenhos, pinturas e das toadas de congo que elas gostam de cantar e tocar. Há mais de 20 anos, as Professoras da Educação Infantil Pública de Vitória Fabíola Fraga e Márcia Dias realizam na escola um trabalho voltado para a valorização da cultura regional de Goiabeiras e a preservação do ecossistema manguezal.

Em 2012, inclusive, as crianças escreveram uma carta para a Prefeitura de Vitória e à Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 20, que resultou na criação de uma lei que promove 26 de julho como sendo o Dia Municipal do Manguezal. Agora, por meio das técnicas de animação 2D, stop motion e pixilation, os pequenos cineastas mandam o seu recado também nas telas de cinema.

Cena do curta-metragem "Dia do Manguezal" Crédito: Instituto Marlin Azul/Divulgação

Após o lançamento no Cine Metrópolis, o curta-metragem também será exibido na comunidade de Goiabeiras Velha e, posteriormente, lançada em DVD para distribuição entre os alunos, escolas e instituições ligadas à defesa do meio ambiente.

DIA DO MANGUEZAL