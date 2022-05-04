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Leonel Ximenes

Festa da Penha finalmente recebe o tratamento que merece

Vila Velha passa a reconhecer como patrimônio imaterial a maior manifestação religiosa do Estado

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

04 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Romaria dos Homens, Festa da Penha 2022, Missa na Prainha, VV
Missa da Romaria dos Homens da Festa da Penha, na Prainha Crédito: Fernando Madeira
Tardou, mas não falhou. Finalmente a Festa da Penha, a maior manifestação religiosa do Espírito Santo, foi reconhecida como patrimônio imaterial, cultural, religioso e turístico do município de Vila Velha. A lei, de iniciativa do vereador Joel Rangel (PTB) e aprovada pela Câmara, foi sancionada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) nesta segunda-feira (2).
“É uma celebração que integra diversos elementos e momentos na vida dos cidadãos capixabas e de diversos turistas que visitam nossa cidade para participar da Festa da Penha, em especial para os cidadãos canela-verdes, pois as festividades acontecem em sua grande parte no nosso município”, diz o parlamentar proponente da lei.

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De acordo com o parlamentar, registros históricos indicam que Frei Pedro Palácios, no século XVI, queria realizar a Festa da Penha e a teria promovido em 1570, dois dias antes de morrer. “Queremos reconhecer os aspectos históricos da terceira maior festa mariana do Brasil e sua importância religiosa e turística”, diz Rangel.
Com o reconhecimento, a Festa da Penha passa a constar no Livro de Registros Especial dos Eventos e Celebrações da cidade.
Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, criando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.
Subsecretário municipal de Cultura, Manoel Góes vê no reconhecimento oficial o caminho para que a Festa da Penha tenha maior visibilidade. “Preservando e protegendo esta importante festa, a terceira maior festa mariana do país, e fomentando a maior vinda de turistas, podemos abrir possibilidades para solicitação de tombamento estadual e até federal, via Iphan, que sabemos ser um longo caminho.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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