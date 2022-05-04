Festa da Penha finalmente recebe o tratamento que merece

Missa da Romaria dos Homens da Festa da Penha, na Prainha Crédito: Fernando Madeira

Tardou, mas não falhou. Finalmente a Festa da Penha , a maior manifestação religiosa do Espírito Santo, foi reconhecida como patrimônio imaterial, cultural, religioso e turístico do município de Vila Velha . A lei, de iniciativa do vereador Joel Rangel (PTB) e aprovada pela Câmara, foi sancionada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) nesta segunda-feira (2).

“É uma celebração que integra diversos elementos e momentos na vida dos cidadãos capixabas e de diversos turistas que visitam nossa cidade para participar da Festa da Penha, em especial para os cidadãos canela-verdes, pois as festividades acontecem em sua grande parte no nosso município”, diz o parlamentar proponente da lei.

De acordo com o parlamentar, registros históricos indicam que Frei Pedro Palácios, no século XVI, queria realizar a Festa da Penha e a teria promovido em 1570, dois dias antes de morrer. “Queremos reconhecer os aspectos históricos da terceira maior festa mariana do Brasil e sua importância religiosa e turística”, diz Rangel.

Com o reconhecimento, a Festa da Penha passa a constar no Livro de Registros Especial dos Eventos e Celebrações da cidade.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) , o patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, criando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.