Festa da Penha finalmente recebe o tratamento que merece

Tardou, mas não falhou. Finalmente a Festa da Penha
, a maior manifestação religiosa do Espírito Santo, foi reconhecida como patrimônio imaterial, cultural, religioso e turístico do município de Vila Velha
. A lei, de iniciativa do vereador Joel Rangel (PTB) e aprovada pela Câmara, foi sancionada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) nesta segunda-feira (2).
“É uma celebração que integra diversos elementos e momentos na vida dos cidadãos capixabas e de diversos turistas que visitam nossa cidade para participar da Festa da Penha, em especial para os cidadãos canela-verdes, pois as festividades acontecem em sua grande parte no nosso município”, diz o parlamentar proponente da lei.
De acordo com o parlamentar, registros históricos indicam que Frei Pedro Palácios, no século XVI, queria realizar a Festa da Penha e a teria promovido em 1570, dois dias antes de morrer. “Queremos reconhecer os aspectos históricos da terceira maior festa mariana do Brasil e sua importância religiosa e turística”, diz Rangel.
Com o reconhecimento, a Festa da Penha passa a constar no Livro de Registros Especial dos Eventos e Celebrações da cidade.
Subsecretário municipal de Cultura, Manoel Góes vê no reconhecimento oficial o caminho para que a Festa da Penha tenha maior visibilidade. “Preservando e protegendo esta importante festa, a terceira maior festa mariana do país, e fomentando a maior vinda de turistas, podemos abrir possibilidades para solicitação de tombamento estadual e até federal, via Iphan, que sabemos ser um longo caminho.”