Chegou a hora de tirar as manchas de um patrimônio do ES

Manchas provocadas por fungos tomaram as paredes da igrejinha do Rosário, na Prainha Crédito: Leonel Ximenes

Quem passa pela Prainha, o bairro histórico de Vila Velha , se choca com a cena: a velha igrejinha do Rosário, que remonta aos primeiros anos da colonização do Espírito Santo, está com suas paredes brancas tomadas por manchas pretas, provocadas por fungos. A boa notícia é que essa é uma situação provisória e com data para acabar. Aos fatos.

Restaurada em 2016, o templo está todo manchado, processo agravado nos últimos dois meses com as chuvas. O telhado acabou ficando avariado, o que provocou pequenos danos na pintura no interior do templo dedicado à padroeira da cidade.

Entretanto, a boa notícia é que o Instituto Modus Vivendi, que restaurou a igrejinha, a Catedral Metropolitana de Vitória e o conjunto arquitetônico do Santuário Nacional de Anchieta , entre outras intervenções, promete iniciar os reparos na matriz católica tão logo o tempo permita.

A primeira parte da obra é retirar as manchas de fungo que estão nas paredes. Para esse serviço, uma empresa patrocinadora vai remover, de forma gratuita, as manchas e depois pintar as paredes com uma cal especial adequada à edificação histórica.

Logo em seguida, o telhado será consertado, nos pontos onde for necessário, e a pintura da parte interna da igreja, afetada pelas goteiras, será recuperada, num serviço que será executado por especialistas com o acompanhamento e supervisão do Modus Vivendi.

"Por causa da chuva, várias telhas foram deslocadas. A gente não sabe ainda como está a situação lá em cima da igreja. Estamos esperando passar essa chuva para subir e corrigir esse telhado”, explica Erika Varejão, especialista em restauração de patrimônio histórico e religioso e presidente do Instituto Modus Vivendi.

Segundo ela, por causa dos danos sofridos pelo telhado, parte da pintura interna da igreja também foi danificada: “Este vai ser um serviço posterior. A prioridade agora é proteger e conservar o telhado”.

Os reparos, destaca a especialista, já estão prontos para serem executados: “Já estamos com a mão de obra de prontidão esperando que a chuva pare para que possamos começar imediatamente o trabalho.Vamos começar lavando, tirando os fungos e fazendo o tratamento das paredes. “Em seguida, será feita a pintura com cal”.

Mas, por causa das condições instáveis do tempo, Erika não quis prometer entregar todo o trabalho de reparo da igreja antes do Natal: “Não é um trabalho simples, é preciso que se faça um tratamento antes da pintura. Mas a gente espera que pelo menos a fachada esteja pronta para o Natal ”, planeja.

Em reunião realizada na noite de terça-feira (7), a Prefeitura de Vila Velha informou que está estudando uma forma legal de criar uma espécie de fundo municipal que será utilizado na manutenção e preservação dos monumentos históricos da cidade, evitando que se deteriorem por falta de recursos.