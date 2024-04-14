Expedição consegue localizar e fotografar uma das mais belas aves do ES

A imponência da águia-serrana em pleno voo Crédito: Ademir Carletti

Missão dada, missão cumprida. Um grupo de observadores de pássaros do Espírito Santo foi a Afonso Cláudio , no último sábado (6), em busca de um desafio: fotografar a bela águia-serrana. E eles conseguiram. O “pop star” registrado foi um filhote já bem desenvolvido da espécie.

A águia-serrana atinge aproximadamente 68 centímetros de comprimento, tem quase dois metros de envergadura, é dotada de asas compridas e cauda curta.

“Essa ave apresenta um voo poderoso e veloz e é dotada de grandes olhos, aspectos que auxiliam na caça às suas presas preferenciais, a exemplo de outras aves, como filhotes de joão-de-barro, andorinhões e inhambus, répteis, como cobras e lagartos, e até mesmo pequenos mamíferos, como coelhos e mocós”, explica Victor Biasutti, um dos membros da expedição e integrante do Clube de Observadores de Pássaros do ES (COA-ES).

“Ela pode também comer carniça ocasionalmente, o que lhe confere a característica de ave saprófaga eventual. Em Belo Horizonte verificou-se que essa espécie se adaptou a consumir pombos-domésticos", relata.

A águia-serrana fotografada no interior de Afonso Cláudio Crédito: Vicente Vasconcellos Villas

Foram a Afonso Cláudio dez pessoas, inclusive um promissor observador, o jovem Vicente Vasconcellos Villas, de apenas 7 anos de idade, que, acompanhado do pai, conseguiu fazer boas fotos de pássaros nessa expedição no interior do Estado.

OS CUIDADOS PARA FOTOGRAFAR A AVE

Há de se ter muita cautela e técnica para fotografar uma ave como a águia-serrana, tarefa nem sempre fácil por ela ser arisca. Se ela se assustar, pode deixar o ponto onde está rapidamente, impedindo o registro fotográfico.

“Há necessidade de bons equipamentos, pois ela está acomodada no alto de torres de comunicação, longe do solo. E é sempre desejada a foto em voo, que apresenta dificuldades e exige equipamento que responda bem a esta situação, além da habilidade do fotógrafo”, ensina Biasutti.

A ave pousada na estrutura de uma torre em Afonso Cláudio Crédito: Vicente Vasconcellos Villas

No dia da expedição os observadores conseguiram fotografar só o filhote porque na ocasião os adultos não apareceram. “Nesse caso, como o filhote já está bem desenvolvido, já o chamamos de jovem e não mais de filhote.”