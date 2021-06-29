AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Ex-partido de Bolsonaro é o que mais perde filiados no ES na pandemia

Redução do número de adeptos do PSL chega a quase 90% em um ano. PT também caiu, mas teve  legenda de esquerda campeã em crescimento

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 02:05

Públicado em 

29 jun 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bolsonaro deixou o PSL no primeiro ano do seu governo e até hoje está sem partido
Bolsonaro deixou o PSL no primeiro ano do seu governo e está até hoje sem partido Crédito: Divulgação
O partido que elegeu o presidente da República em 2018 está agonizando - pelo menos no Espírito Santo. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) atualizados até maio passado, o Partido Social-Liberal (PSL), a ex-legenda de Jair Bolsonaro, perdeu quase 90% dos seus filiados no Estado no período de um ano. Em 2020, o partido tinha 9.328 adeptos, mas em 2021 foi reduzido para 1.164, uma queda expressiva de 87,52%.
O movimento coincide, ao que tudo indica, com a ruidosa saída de Bolsonaro do PSL, no final de 2019, ainda no primeiro ano do seu governo. O presidente da República, que brigou com parte da direção do seu antigo partido, até hoje não conseguiu uma nova legenda para se abrigar. Ele está querendo ingressar no Patriota, mas dirigentes do partido resistem à filiação do presidente da República.
Outro partido de direita também perdeu parte expressiva dos seus filiados. O Novo, que tinha 855 integrantes, foi reduzido a apenas 687 - uma queda de 19,65%. A legenda que se diz liberal, a propósito, perdeu neste ano sua principal estrela no ES, o ex-secretário de Segurança Nylton Rodrigues, que foi candidato do Novo a prefeito de Vitória em 2020. Ele alegou divergências políticas com a legenda para abandonar a agremiação.

Veja Também

Joice afirma que PSL se vendeu a Bolsonaro e quer sair do partido

Volta de Bolsonaro anima PSL no ES, mas pode afetar relação com Casagrande

Dos 30 partidos registrados no TSE, 26 perderam filiados no Estado durante este período que também coincidiu com a pandemia de Covid-19. Nem mesmo o maior partido de oposição, o PT, escapou do emagrecimento, ainda que bem light. O partido do presidenciável Lula, que tinha 24.316 filiados no ano passado, em 2021 aparece com 24.239 na tabela do TRE-ES - queda de 0,32%.
Mas tem um partido com crescimento “chinês” no Espírito Santo, pelo menos em termos proporcionais: é o PSOL, legenda de esquerda, que cresceu 13,66% no número de filiados. Tinha 1.662 e passou agora para 1.889.
O quadro de filiados a partidos políticos no ES
O quadro de filiados a partidos políticos no ES Crédito: Divulgação
E apesar de todas as crises, da falta de identidade política e do dilema eterno de ser governo ou oposição, o MDB continua sendo o partido com o maior número de filiados no Estado. De 37.768 adeptos, foi para 36.990, perda de 2,06%.
Partido do governador Renato Casagrande, o PSB também não escapou da redução de filiações. Em 2020, os socialistas tinham 21.680 filiados em suas fileiras, mas, mesmo no poder, acabou ficando menor, com 21.492 integrantes em 2021.

Veja Também

Filiação de Flávio Bolsonaro causa "racha" na cúpula do partido Patriota

Aliados pressionam Bolsonaro por definição de novo partido

As legendas de extrema esquerda brigam pelas últimas posições no quadro de filiações. O que tem menos é o trotskista Partido da Causa Operária (PCO), com apenas 129 filiados - e ainda perdeu quatro (3,01%) no último ano. É seguido pelo PCB (329 filiados) e pelo também trotskista PSTU (430).
No geral, durante o período pandêmico, decresceu em 3,75% o número de filiados a partidos políticos no Espírito Santo. São 12.586 filiações partidárias a menos. Parece que, nesse intervalo de tempo, o cuidado com a saúde ficou à frente da disputa política.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Dez partidos políticos mudaram de nome nos últimos quatro anos

Partidos políticos não doam nem o mínimo para mulheres

Sem novidade nas urnas: partidos investem em políticos tradicionais

Verba pública é 84% da receita de 12 partidos políticos

Governo publica lei que anistia multas aplicadas a partidos políticos

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro PSL PT Partido Político MDB PSOL TSE Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados