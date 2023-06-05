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Leonel Ximenes

Estado vai anunciar obra esperada há anos em Vila Velha: R$ 39 milhões

Cronograma de intervenções será discutido nesta terça (6) pelo governador Casagrande

Públicado em 

05 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Canal da Costa
O poluído e fétido Canal da Costa no trecho que passa pela Praia da Costa Crédito: Fernando Madeira
governo do Estado e a Cesan vão se reunir, provavelmente nesta terça-feira (6), para definir o cronograma das obras da despoluição do Canal da Costa, em Vila Velha, uma das grandes fontes de poluição da Baía de Vitória.
A coluna apurou que a obra tão desejada e esperada deve ficar em torno de R$ 39 milhões. Por se tratar de uma ação estratégica, de grande visibilidade para a atual administração estadual, o governador Renato Casagrande (PSB) está se preparando para anunciar a despoluição com pompa e circunstância.
O Canal da Costa, inicialmente chamado de Rio da Costa, com seus 6,1 quilômetros de extensão, se transformou em um valão fétido e imundo ao longo do tempo, resultado da ocupação desordenada do solo urbano de Vila Velha.
Segundo pesquisadores da Ufes, a desnaturalização do Canal da Costa, bem como de outros canais da cidade, é consequência de um processo de urbanização que afeta o leito do curso d'água e dá origem a uma série de consequências ambientais com impacto social. Junto com o estreitamento das vias fluviais, uma soma de fatores contribuiu para cenários de inundação: o concreto impermeável, o asfalto e a cobertura do canal.
Atualmente, duas estações de bombeamento de águas pluviais estão em operação no Canal da Costa, uma ao lado do Shopping Praia da Costa e outra ao lado do 38º BI de Infantaria do Exército. As duas estruturas têm a função de impedir alagamentos nessa região de Vila Velha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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