Estado vai anunciar obra esperada há anos em Vila Velha: R$ 39 milhões

Segundo pesquisadores da Ufes, a desnaturalização do Canal da Costa, bem como de outros canais da cidade, é consequência de um processo de urbanização que afeta o leito do curso d'água e dá origem a uma série de consequências ambientais com impacto social. Junto com o estreitamento das vias fluviais, uma soma de fatores contribuiu para cenários de inundação: o concreto impermeável, o asfalto e a cobertura do canal.