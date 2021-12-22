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Leonel Ximenes

Estado já tem nomes dos servidores que não se vacinaram contra Covid

Coluna teve acesso ao e-mail de um órgão da administração direta do governo informando que já está disponível a relação dos funcionários públicos não imunizados

Públicado em 

22 dez 2021 às 16:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Servidores públicos estaduais que se recusam a ser vacinados podem ser punidos
Servidores públicos estaduais que se recusam a ser vacinados podem ser punidos Crédito: Thânia Rego/Agência Brasil
Uma polêmica, às vésperas do Natal, já está movimentando o serviço público no governo estadual. Órgãos da administração direta já estão com os nomes dos servidores que não se vacinaram contra a Covid-19 no Espírito Santo
“Informamos que nos foi disponibilizada pela Seger, via integração Conect Sus, relação de servidores sem imunização vacinal ou com dose em atraso para a integralização do ciclo de vacinação”, diz um e-mail, ao qual a coluna teve acesso, de uma instituição vinculada ao governo do Espírito Santo.
De acordo com o informativo, os servidores, ao serem notificados, deverão comprovar no prazo de cinco dias a vacinação contra a Covid-19 ou enviar laudo médico que contraindique o uso do imunizante vacinal.

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Ainda segundo o comunicado, ultrapassado o prazo acima, será registrada a ausência ao serviço como falta injustificada, segundo as instituições. Além dos descontos de valores decorrentes de eventuais faltas injustificadas, o não comparecimento poderá acarretar, a depender da natureza do vínculo, em “apuração da conduta”, “rescisão do contrato” ou “adoção de demais providências para resguardar o erário e o interesse público”.
Existem servidores que contestam a decisão via portaria e que isso deveria ser feito em forma de lei. Informações de bastidores apontam que há grupos se movimentando para processar o Estado, sob a alegação de que a movimentação do governo é inconstitucional.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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