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Leonel Ximenes

Estado agora tem mais celulares pós-pagos do que pré

São 2.092.372 aparelhos com conta em aberto ante 1.959.673 da modalidade mais barata

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:29

Públicado em 

18 dez 2020 às 18:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mulheres seguram celular
Espírito Santo tem mais de 4 milhões de linhas de celulares Crédito: Pexels
Espírito Santo tem 4.052.045 linhas de celulares, praticamente uma linha para cada morador do ES, em média, de acordo com os dados mais recentes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que são de outubro. E houve uma mudança no perfil dos clientes: a maioria agora é adepta do pós-pago.
Segundo a agência reguladora, o Espírito Santo conta com 2.092.372 celulares pós-pagos, enquanto 1.959.673 são do tipo pré-pago. Essa mudança de comportamento do consumidor começou em agosto de 2017, quando pela primeira vez a modalidade de créditos foi superada pela conta em aberto ao fim do período vigente do contrato.
Em 2012, no auge do momento em que os consumidores tinham os telefones com dois chips, a vantagem do pré-pago era imensa, havendo 3.476.404 linhas desse tipo, contra 1.036.116 contas pós-pagas.

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A concorrência entre as operadoras, a mudança dos planos e a adoção de comunicação cada vez mais por meio da internet móvel, incluindo o uso de aplicativos de comunicação, foi mudando esse panorama.
É tudo muito bom - quando não tem um caladão como ocorreu nesta quinta (17) com a operadora Vivo.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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