Estado agora tem mais celulares pós-pagos do que pré

O Espírito Santo
tem 4.052.045 linhas de celulares, praticamente uma linha para cada morador do ES, em média, de acordo com os dados mais recentes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que são de outubro. E houve uma mudança no perfil dos clientes: a maioria agora é adepta do pós-pago.
Segundo a agência reguladora, o Espírito Santo conta com 2.092.372 celulares pós-pagos, enquanto 1.959.673 são do tipo pré-pago. Essa mudança de comportamento do consumidor começou em agosto de 2017, quando pela primeira vez a modalidade de créditos foi superada pela conta em aberto ao fim do período vigente do contrato.
Em 2012, no auge do momento em que os consumidores tinham os telefones com dois chips, a vantagem do pré-pago era imensa, havendo 3.476.404 linhas desse tipo, contra 1.036.116 contas pós-pagas.
A concorrência entre as operadoras, a mudança dos planos e a adoção de comunicação cada vez mais por meio da internet móvel, incluindo o uso de aplicativos de comunicação, foi mudando esse panorama.