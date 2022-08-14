Espetáculo reúne erudito e popular no mesmo palco no ES

Não é a primeira experiência da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo com a cultura popular. Em 2012, um espetáculo reuniu, no palco do Theatro Carlos Gomes, a Oses e as bandas de congo “Amores da Lua”, de Vitória; a Banda de Congo do Mestre Honório, da Barra do Jucu; Banda de Congo do Mestre Tagibe, de Roda D'Água, Cariacica; e a própria Banda de Congo da Associação de Bandas de Congo da Serra.

Em 2018, a Oses dividiu o palco com o Grupo de Ticumbi de São Benedito, do Mestre Terto, de Conceição da Barra, em um espetáculo no Teatro Sesc Glória, em Vitória.

Com cerca de 66 bandas de congo catalogadas em várias regiões do Estado, o Congo é uma expressão artístico-religiosa que foi reconhecida, no ano de 2014, como Patrimônio Cultural do Espírito Santo, e é e herdada de povos indígenas e africanos.

