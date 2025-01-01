ES tem o maior percentual de leitores no Sudeste, diz pesquisa

Biblioteca: pesquisa mostrou que 60% dos entrevistados do ES não leem por vontade própria, enquanto 12% afirmam que leem todos os dias Crédito: Pixabay

O Espírito Santo lidera o ranking de leitores entre os Estados da Região Sudeste, de acordo com a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, feita pelo Ipec e divulgada pelo Instituto Pró-Livro. Foram entrevistadas 5.504 pessoas de 30 de abril a 31 de julho em 208 municípios, com margem de erro de um ponto percentual.

O estudo revela que 53% da população capixaba leu ao menos um livro nos últimos três meses, o que corresponde a aproximadamente 2 milhões de pessoas.

Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro, com 48%, São Paulo, com 47%, e Minas Gerais, com 42%. A pesquisa considera como leitor aquele que, nos últimos três meses, tenha lido integralmente ou parcialmente, seja de forma impressa ou digital, ao menos um livro de qualquer gênero.

Outro dado da pesquisa é que, entre os livros lidos por escolha pessoal, 27% dos entrevistados afirmam ler a Bíblia, o que representa cerca de 1 milhão de habitantes. De acordo com o Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , o Espírito Santo tem uma população de 3.833.486 pessoas.

O estudo também aponta que, em relação à frequência de leitura, 60% dos entrevistados do Estado não leem por vontade própria, enquanto 12% afirmam que leem todos os dias.

QUEDA DE LEITORES

Os resultados apontam que, nos últimos cinco anos, houve uma perda de 6,7 milhões de leitores no país. Desde 2015, a queda foi de mais de 11 milhões de pessoas.

Naquele ano, o percentual de pessoas não leitoras era de 44% e, em 2019, essa fatia era de 48%, indicando tendência de aumento gradual daqueles que desprezam o costume de ler, que agora são majoritários no Brasil.

Segundo o levantamento, na Região Sudeste houve uma queda de 5 pontos percentuais nos últimos cinco anos no número de leitores. Em 2020, eram 51%; agora, são apenas 46%.