ES tem 44 mil pessoas à espera da Carteira de Identidade

“Boa tarde. Gostaria que vocês fizessem uma matéria sobre a Carteira Identidade
que não está chegando. Minha filha fez o processo em dezembro do ano passado e, até agora, nada. Alegam que está sem documento para imprimir.”
A realidade da sugestão de pauta de um leitor, que chegou à redação multimídia de A Gazeta
, se estende para mais de 40 mil pessoas no Estado. Isso porque 44.130 processos para a emissão do documento de identificação estão pendentes.
Segundo dados aos quais a coluna teve acesso, até esta quarta-feira (11), 20.684 processos estavam no estágio de classificação (quando servidores fazem a comparação das digitais e de outras informações) e 23.446, na fase da impressão.
Em novembro do ano passado, a Polícia Civil chegou a justificar para reportagem de A Gazeta que a escassez das cédulas acontecia por força do decreto federal que visava à normatização nacional obrigatória da nova Carteira de Identidade, que seria adotada no dia 1 º de março deste ano. Contudo, a exigência foi adiada para março de 2021.
Uma remessa de 60 mil cédulas chegou no início de 2020, porém 20 mil delas estavam com irregularidades e, assim, ficaram inutilizadas.
Procurado pela coluna, o deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), que é presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa e que tem defendido com frequência na tribuna mais celeridade na confecção dos documentos, contou que no fim do ano passado o governo estadual respondeu a uma indicação dele com o dado de que a Superintendência de Polícia Técnico-Científica estava “envidando todos os esforços possíveis para simplificar e a agilizar o trâmite para a entrega de identidades civis aos cidadãos”.
“Agora, vamos fazer nova indicação ao governo, cobrando mais agilidade, já que o governo Bolsonaro adiou para 2021 a exigência da nova Carteira de Identidade nacional. Precisamos que o concurso atual seja finalizado e que até aumentem as vagas deste atual certame para ajudar a reduzir esse tempo”, recomenda o parlamentar.
Segundo ele, em estados vizinhos, como Minas Gerais, é possível conseguir a carteira em aproximadamente 24 horas. “Também vamos convidar representantes da Polícia Civil para que possam esclarecer na Comissão de Segurança o que está havendo. O povo não pode ficar na mão, especialmente aqueles que sofreram com a enchente do início do ano e não têm nenhum documento na mão”, disse o delegado aposentado.