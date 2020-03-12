ES tem 44 mil pessoas à espera da Carteira de Identidade

Carteira de Identidade: continua a dificuldade para se conseguir o documento no ES Crédito: Divulgação

“Boa tarde. Gostaria que vocês fizessem uma matéria sobre a Carteira Identidade que não está chegando. Minha filha fez o processo em dezembro do ano passado e, até agora, nada. Alegam que está sem documento para imprimir.”

A realidade da sugestão de pauta de um leitor, que chegou à redação multimídia de A Gazeta , se estende para mais de 40 mil pessoas no Estado. Isso porque 44.130 processos para a emissão do documento de identificação estão pendentes.

Segundo dados aos quais a coluna teve acesso, até esta quarta-feira (11), 20.684 processos estavam no estágio de classificação (quando servidores fazem a comparação das digitais e de outras informações) e 23.446, na fase da impressão.

Em novembro do ano passado, a Polícia Civil chegou a justificar para reportagem de A Gazeta que a escassez das cédulas acontecia por força do decreto federal que visava à normatização nacional obrigatória da nova Carteira de Identidade, que seria adotada no dia 1 º de março deste ano. Contudo, a exigência foi adiada para março de 2021.

Uma remessa de 60 mil cédulas chegou no início de 2020, porém 20 mil delas estavam com irregularidades e, assim, ficaram inutilizadas.

O PROBLEMA QUE CONTINUA

Procurado pela coluna, o deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), que é presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa e que tem defendido com frequência na tribuna mais celeridade na confecção dos documentos, contou que no fim do ano passado o governo estadual respondeu a uma indicação dele com o dado de que a Superintendência de Polícia Técnico-Científica estava “envidando todos os esforços possíveis para simplificar e a agilizar o trâmite para a entrega de identidades civis aos cidadãos”.

“Agora, vamos fazer nova indicação ao governo, cobrando mais agilidade, já que o governo Bolsonaro adiou para 2021 a exigência da nova Carteira de Identidade nacional. Precisamos que o concurso atual seja finalizado e que até aumentem as vagas deste atual certame para ajudar a reduzir esse tempo”, recomenda o parlamentar.