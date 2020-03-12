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Leonel Ximenes

ES tem 44 mil pessoas à espera da Carteira de Identidade

Até ontem (11), 20.684 processos estavam no estágio de classificação e 23.446, no de impressão

Publicado em 12 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

12 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carteira de Identidade: continua a dificuldade para se conseguir o documento no ES Crédito: Divulgação
“Boa tarde. Gostaria que vocês fizessem uma matéria sobre a Carteira Identidade que não está chegando. Minha filha fez o processo em dezembro do ano passado e, até agora, nada. Alegam que está sem documento para imprimir.”
A realidade da sugestão de pauta de um leitor, que chegou à redação multimídia de A Gazeta, se estende para mais de 40 mil pessoas no Estado. Isso porque 44.130 processos para a emissão do documento de identificação estão pendentes.

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Segundo dados aos quais a coluna teve acesso, até esta quarta-feira (11), 20.684 processos estavam no estágio de classificação (quando servidores fazem a comparação das digitais e de outras informações) e 23.446, na fase da impressão.
Na parte da classificação, um complicador: existe um déficit de servidores para atender a uma demanda muito grande dos cidadãos. Já na impressão, a Polícia Civil, mais uma vez, tem tido graves problemas com a falta de cédula para a CI.
Em novembro do ano passado, a Polícia Civil chegou a justificar para reportagem de A Gazeta que a escassez das cédulas acontecia por força do decreto federal que visava à normatização nacional obrigatória da nova Carteira de Identidade, que seria adotada no dia 1 º de março deste ano. Contudo, a exigência foi adiada para março de 2021.
Uma remessa de 60 mil cédulas chegou no início de 2020, porém 20 mil delas estavam com irregularidades e, assim, ficaram inutilizadas.

O PROBLEMA QUE CONTINUA

Procurado pela coluna, o deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), que é presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa e que tem defendido com frequência na tribuna mais celeridade na confecção dos documentos, contou que no fim do ano passado o governo estadual respondeu a uma indicação dele com o dado de que a Superintendência de Polícia Técnico-Científica estava “envidando todos os esforços possíveis para simplificar e a agilizar o trâmite para a entrega de identidades civis aos cidadãos”.
“Agora, vamos fazer nova indicação ao governo, cobrando mais agilidade, já que o governo Bolsonaro adiou para 2021 a exigência da nova Carteira de Identidade nacional. Precisamos que o concurso atual seja finalizado e que até aumentem as vagas deste atual certame para ajudar a reduzir esse tempo”, recomenda o parlamentar.
Segundo ele, em estados vizinhos, como Minas Gerais, é possível conseguir a carteira em aproximadamente 24 horas. “Também vamos convidar representantes da Polícia Civil para que possam esclarecer na Comissão de Segurança o que está havendo. O povo não pode ficar na mão, especialmente aqueles que sofreram com a enchente do início do ano e não têm nenhum documento na mão”, disse o delegado aposentado.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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