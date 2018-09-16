Rede Gazeta lança grupo de jornalismo de dados

Redação Multimídia da Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini

Com o objetivo de ampliar e melhorar a produção de matérias jornalísticas com técnicas baseadas em dados, a Rede Gazeta criou uma equipe especial, batizada de G.Dados. O grupo reúne jornalistas que já realizam reportagens desse tipo e que servirão como disseminadores de informações para os demais integrantes das redações da Rede Gazeta - TV e Redação Multimídia (A GAZETA, Gazeta Online, Notícia Agora e CBN Vitória).

O jornalismo de dados é voltado para reportagens especiais e investigativas, com técnicas de apuração próprias, que reforçam valores importantes para a Rede Gazeta, como profundidade do conteúdo, precisão das informações e matérias de cunho analítico.

Na prática, o jornalismo de dados é o processo de descobrimento, coleta, análise, filtragem e combinação de dados, números e informações. Sempre com a intenção de construir histórias. Além disso, as técnicas permitem elaborar visualizações mais inteligíveis e interessantes das informações presentes nas bases de dados exploradas.

Essa maneira de fazer jornalismo virou uma tendência. Primeiro porque a evolução tecnológica permitiu processar grandes quantidades de informações, por exemplo, em sites de órgãos públicos. Segundo, porque no mundo houve um movimento de governança transparente que estimulou instituições a disponibilizarem suas informações de forma mais aberta.

Daí surgiram os portais de transparência e as leis específicas, como a Lei de Acesso à Informação. O Brasil avançou muito quanto à transparência das informações nos últimos anos. Há atualmente disponível uma riqueza em informações. No entanto, é difícil para o cidadão apurar e comparar essas informações, avalia o diretor de jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer.

A estratégia de criação de grupos focados nessa modalidade de jornalismo já vem sendo adotada, há algum tempo, por outros veículos do país, como O Globo, Folha e Estadão, e também ao redor do mundo, caso de The Guardian (Reino Unido), e Boston Globe e The New York Times (EUA).

A proposta é ter um espaço onde os profissionais de jornalismo possam trocar experiências de trabalho, buscar e debater as pautas de dados e estratégias, investir em treinamentos e novas tecnologias. A Rede Gazeta já tem um grande portfólio de reportagens, inclusive premiadas, feitas a partir de dados. Agora queremos aumentar e qualificar ainda mais essa produção, afirma a repórter Vilmara Fernandes, integrante do grupo.

Máfia da pesca, Caixa-preta dos sindicatos e Uma ilha cercada por esgoto. O jornalismo de dados já rende frutos há alguns anos na Gazeta. Já foram várias as reportagens surgidas da raspagem de informações, entre elas as premiadas, nacionalmente inclusive,

A equipe (que está aberta para novos integrantes) vai trabalhar junto com os demais jornalistas da Rede no desenvolvimento de reportagens em áreas diversas que vão de trânsito a política, passando por esporte, cultura, segurança, saúde... O objetivo é valorizar e expandir a produção jornalística dos diversos veículos da Gazeta.

O jornalismo de dados vai cavar, organizar e apresentar essas informações ao leitor dizendo em que medida aquilo importa para a vida dele. É uma importante ferramenta que ajuda a minimizar as injustiças, afirma Abdo.

A criação do G.Dados é umas das frentes do projeto Gazeta 2020. Temos como objetivo fazer com que a empresa chegue firme ao futuro. Faremos isso com jornalismo de qualidade, solidez e produtividade, finaliza Abdo Chequer.

O GRUPO

Objetivo

Qualificar e ampliar a produção de reportagens jornalísticas baseadas em dados na Rede Gazeta.

O que é jornalismo de dados?