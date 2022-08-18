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Leonel Ximenes

Empresário do ES é candidato a deputado federal… na Itália

Se eleito,  ele promete lutar para facilitar o acesso e reduzir a fila para emissão de cidadania para os descendentes de italianos

Públicado em 

18 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Andrea Dorini casou-se com uma capixaba e mora no ES há 18 anos
Andrea Dorini casou-se com uma capixaba e mora no Espírito Santo há 18 anos Crédito: Divulgação
Morador de Alegre, no Sul do Estado, o empresário Andrea Dorini, diferentemente da maioria dos brasileiros, está preocupado com outra eleição. Não a de 2 de outubro, e sim a de 25 de setembro, na Itália, país por onde disputa um mandato de deputado federal. Italiano de nascimento, ele se casou com uma capixaba, está há 18 anos no Brasil é um dos candidatos da América Latina que concorrem à vaga.
Uma de suas bandeiras, além de facilitar o acesso e reduzir a fila para emissão de cidadania para os descendentes de italianos, é investir na educação de quem quer estudar fora do Brasil.
"Vamos ajudar as pessoas a tirar a cidadania, mas também desenvolver projetos que facilitem filhos e netos de imigrantes estudarem na Itália, fazer a formação, especialização ou até mesmo trabalhar", promete.

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Andrea é o único morador do Espírito Santo que disputa o cargo. Além dele, outros nove candidatos na América Latina estão de olho no parlamento italiano.
Para se eleger, o empresário precisa de 50 mil votos. Atualmente cerca de 450 mil eleitores estão aptos a votar nas colônias de italianos na América Latina.

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Além de conseguir o voto, o empresário precisa contar ainda com a vontade da comunidade italiana de participar da eleição. No último pleito, por exemplo, apenas 25% dos que estavam aptos a votar compareceram às urnas..
Para quem está fora da Itália, o consulado envia as cédulas de votação para os eleitores pelo correio por volta do dia 11 de setembro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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