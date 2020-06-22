Em duas cidades do ES, nove em dez pessoas vão votar para prefeito

Poucos municípios podem se dar ao privilégio de ter nove eleitores em cada dez moradores. Mas Divino de São Lourenço
e Dores do Rio Preto
, na região do Caparaó, as duas menores cidades do Estado, estão nessa situação. Elas compõem com Guaçuí um triângulo equidistante, com 33 quilômetros separando as três sedes municipais.
Em Divino de São Lourenço, com 4.304 moradores (dados do IBGE
), há 4.169 eleitores, segundo a listagem constante na página do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)
. Ou seja, 96,9% da população é votante, o que não bate com as estatísticas do IBGE de que apenas 73% dos moradores têm acima de 14 anos – para ser eleitor, é necessário ter 16 anos ou mais.
Já em Dores do Rio Preto, com 6.749 habitantes, há 6.003 eleitores, o equivalente a 88,9% da população. Também destoa do perfil populacional, que aponta para 76,5% da população com 15 anos ou mais.
À coluna, o TRE-ES demonstrou que a anomalia vem desde 2010, quando Dores do Rio Preto tinha 6.140 eleitores para 6.347 habitantes. Esse número flutuou para baixo, caindo para 5.110 eleitores nas municipais de 2012 e vem tendo um pico desde 2017.
Já em Divino de São Lourenço eram 3.949 eleitores para 4.516 moradores no Censo de 2010. A flutuação foi para cima nas municipais de 2012, com 4.067 eleitores, caindo para 3.681 em 2016 e voltando a subir em 2020. De acordo com o TRE, os números do portal estão passando por atualização por conta do fechamento de cadastro eleitoral, e informou que a flutuação pode ser decorrente da proximidade com as cidades vizinhas, inclusive do Estado de Minas Gerais
.
Guaçuí
, Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço têm praticamente a mesma distância entre as sedes municipais: entre 31 e 33 quilômetros.