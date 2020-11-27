Leonel Ximenes

Eleição em Vitória atrai até internautas do Rio de Janeiro

Cidade Maravilhosa perde só para Serra e Vila Velha nas consultas ao Google; a Capital, curiosamente, aparece em 4°

Públicado em 

27 nov 2020 às 15:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Eleições 2020 - Pesquisa Ibope 2º turno - Vitória - João Coser e Lorenzo Pazolini
Coser e  Pazolini: disputa atrai os holofotes nacionais Crédito: Arte Geraldo Neto
eleição de Vitória está nos holofotes nacionais e uma prova disso é a origem das buscas sobre João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) no Google. Nos últimos sete dias, o Rio de Janeiro é a terceira cidade com maior índice de procura sobre os dois candidatos. À frente da Cidade Maravilhosa estão Serra (1º) e Vila Velha (2º). Curiosamente, Vitória está em quarto lugar e, logo atrás, Viana.

Coser, no quesito mais pesquisas, está à frente de seu rival. No Rio de Janeiro, por exemplo, ele representa 67% das buscas, enquanto Pazolini ficou com 33% - isso quando analisadas as buscas dos termos “Lorenzo Pazolini” e “João Coser”.
As consultas relacionadas também revelam as curiosidades dos internautas. Sobre Pazolini, a primeira consulta mais relacionada é “João Coser” e, em seguida, a mulher do deputado, Paula Pazolini.
Quanto a Coser, o nível de consulta relacionada passa para um patamar nacional. E justamente para uma outra batalha eleitoral pesadíssima: a de Recife. Os termos mais relacionados são Marília Arraes, candidata petista na capital pernambucana, e João Campos, que está na disputa pelo PSB naquelas bandas.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

