Eleição em Vitória atrai até internautas do Rio de Janeiro

A eleição de Vitória
está nos holofotes nacionais e uma prova disso é a origem das buscas sobre João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) no Google. Nos últimos sete dias, o Rio de Janeiro
é a terceira cidade com maior índice de procura sobre os dois candidatos. À frente da Cidade Maravilhosa estão Serra (1º) e Vila Velha (2º). Curiosamente, Vitória está em quarto lugar e, logo atrás, Viana.
Coser, no quesito mais pesquisas, está à frente de seu rival. No Rio de Janeiro, por exemplo, ele representa 67% das buscas, enquanto Pazolini ficou com 33% - isso quando analisadas as buscas dos termos “Lorenzo Pazolini” e “João Coser”.
As consultas relacionadas também revelam as curiosidades dos internautas. Sobre Pazolini, a primeira consulta mais relacionada é “João Coser” e, em seguida, a mulher do deputado, Paula Pazolini.
Quanto a Coser, o nível de consulta relacionada passa para um patamar nacional. E justamente para uma outra batalha eleitoral pesadíssima: a de Recif
e. Os termos mais relacionados são Marília Arraes, candidata petista na capital pernambucana, e João Campos, que está na disputa pelo PSB naquelas bandas.