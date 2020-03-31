"É a situação mais difícil e assustadora que enfrentei"

O trabalho em si não é diferente da nossa antiga rotina, há apenas novos protocolos adicionados, o que torna um pouco mais difícil trabalhar no ritmo a que estamos acostumados. Esses protocolos mudam com muita frequência porque estamos lidando com uma doença que não temos total conhecimento. O que me emocionou é que é uma atmosfera totalmente diferente que vai funcionar agora devido ao mero fato de que todos estão preocupados com sua saúde e segurança, assim como com seus entes queridos. Essa linha de trabalho que realizamos é física, mental e emocionalmente desgastante, mas sentimos que, nessa situação, ela tem um custo ainda maior para nós. Acredito que falo por todas as linhas de frente quando digo que sinto uma enorme pressão para me preparar para a grande tarefa que teremos que enfrentar até que superemos essa pandemia.