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"É a situação mais difícil e assustadora que enfrentei"

Em entrevista à coluna, enfermeira filipina que trabalha numa UTI em um hospital público da Irlanda conta o drama que é enfrentar a pandemia do novo coronavírus

Públicado em 

31 mar 2020 às 10:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os nove anos de experiência da enfermeira Jordana Thiebaut em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) a credenciam para afirmar que a pandemia do novo coronavírus não é um fato que pode ser classificado como uma "gripezinha" ou uma "histeria": "Eu imploro às pessoas que parem e pensem em suas ações. O distanciamento social é importante", alerta esta filipina, de 30 anos, casada com um brasileiro e que trabalha num hospital público de Dublin, a capital irlandesa. Segundo Jordana, o pior ainda está por vir porque, segundo ela,  há uma escassez prevista de equipamento de proteção individual (EPI), leitos limitados de UTI, número limitado de ventiladores e a necessidade alarmante de profissionais de saúde.  "A situação que estamos enfrentando é bastante exaustante e preocupante para profissionais de saúde como eu", lamenta.

Como está a situação nos hospitais em Dublin?

Atualmente, os hospitais de Dublin estão enfrentando o aumento de pacientes com Covid-19. A situação que estamos enfrentando é bastante exaustante e preocupante para profissionais de saúde como eu, porque parece haver uma escassez prevista de equipamento de proteção individual (EPI), leitos limitados de UTI, número limitado de ventiladores e a necessidade alarmante de profissionais de saúde.

Há muitos mortos e doentes por causa da Covid-19?

Existem mais de 2.851 pacientes positivos para Covid-19 na Irlanda. A morte de pacientes com a doença é bastante mínima até o momento. A mortalidade total da Irlanda é de 54 casos (números do dia 30 de março).

Há leitos e equipamentos suficientes para as vítimas nos hospitais?

Há uma escassez prevista de equipamentos e medicamentos e há leitos limitados de UTIs para atender pacientes críticos com Covid positivo. Ouvi no noticiário que só temos 277 leitos de UTI em todo o país. Somente no meu local de trabalho, temos 20 leitos críticos estritamente para pacientes com a doença.

A cloroquina está sendo dada aos pacientes?

Não estamos usando a cloroquina para tratar esses pacientes. Tratamos os pacientes com base em quais problemas eles apresentam. O curso do tratamento pode variar de um paciente para outro, mas tratamos principalmente os problemas respiratórios do paciente e outros problemas que possam ter.

O que mais tem  sensibilizado você nessa pandemia em relação a outras doenças?

O trabalho em si não é diferente da nossa antiga rotina, há apenas novos protocolos adicionados, o que torna um pouco mais difícil trabalhar no ritmo a que estamos acostumados. Esses protocolos mudam com muita frequência porque estamos lidando com uma doença que não temos total conhecimento. O que me emocionou é que é uma atmosfera totalmente diferente que vai funcionar agora devido ao mero fato de que todos estão preocupados com sua saúde e segurança, assim como com seus entes queridos. Essa linha de trabalho que realizamos é física, mental e emocionalmente desgastante, mas sentimos que, nessa situação, ela tem um custo ainda maior para nós. Acredito que falo por todas as linhas de frente quando digo que sinto uma enorme pressão para me preparar para a grande tarefa que teremos que enfrentar até que superemos essa pandemia.

É o maior desafio profissional da sua vida?

Nos meus nove anos de trabalho como enfermeira de cuidados intensivos, esta é a situação mais difícil que ainda tenho que enfrentar. Eu enfrentei o MERS-CoV em 2012, mas não é nada comparado a isso. Definitivamente, isso é mais envolvente e assustador.

E a ideia, tão difundida, de que essa doença atinge mais os idosos e grupos com a saúde mais vulnerável: isso está se confirmando?

Se alguém com um sistema imunológico fraco contrai a doença, é claro que ele corre mais risco de desenvolver complicações sérias. Mas, como posso ver com nossos pacientes atuais, isso pode afetar seriamente a saúde, sendo saudável ou não. É por isso que é importante que as pessoas levem isso a sério, porque em outros países, pessoas saudáveis já morreram na casa dos 20 anos.

A Irlanda requisitou, para enfrentar a pandemia, todos os hospitais privados do país. É uma medida correta?

Na minha opinião, é uma ótima ideia que o Estado tenha o controle sobre os hospitais privados em Dublin. Isso aliviará muita pressão do setor público em relação aos casos cirúrgicos eletivos, pois os hospitais públicos cancelaram as cirurgias eletivas. As salas de cirurgia em hospitais públicos estão abertas apenas para casos cirúrgicos de urgência.

Você é filipina e seu marido, brasileiro. Os estrangeiros têm acesso ao sistema público de saúde irlandês?

Todos têm acesso aos serviços de saúde na Irlanda e têm direito a receber o mesmo tratamento que os cidadãos irlandeses.

Qual a mensagem que você dá às pessoas que não acreditam no isolamento social como a melhor forma de prevenção à doença?

Minha mensagem para eles seria: seja a solução, não o problema. Eu imploro às pessoas que parem e pensem em suas ações. O distanciamento social é importante. As pessoas podem ser Covid-19 positivas e não apresentar sintomas imediatamente. Se você vai a reuniões sociais, também coloca em risco outras pessoas. O bem-estar delas está em suas mãos. Por favor, evite usar luvas em público, porque essas medidas são inúteis - você está acumulando bactérias em suas luvas e espalha-as ao tocar outros objetos. É muito melhor lavar as mãos.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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