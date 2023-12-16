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Leonel Ximenes

Dom Dario fará ceia de Natal com moradores em situação de rua

Arcebispo de Vitória participará de momento celebrativo em praça pública

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

16 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Dom Dario Campos faz celebração para os moradores de rua em Vitória
Dom Dario Campos faz celebração para os moradores de rua em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Vitória realizará nos próximos dias ceias de Natal e ações festivas para a população em situação de rua. Na próxima terça-feira (19), a pastoral promoverá uma ceia natalina, às 19h, em Jardim da Penha, com a presença do arcebispo dom Dario Campos, que também fará a celebração de uma missa na Praça Regina Frigeri Furno.
Serão entregues doações de roupas, kits de higiene, cobertores e um jantar especial para todos os presentes, além de sobremesas.

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“É um momento muito especial para todos, tanto para os que fazem quanto para os que recebem. Jesus nasceu em meio aos pobres, e estar ali com eles significa celebrar um Natal em seu sentido mais verdadeiro”, diz Júlio Pagotto, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Vitória.

DEMAIS CEIAS DE NATAL NA GRANDE VITÓRIA

* Dia 16/12 (sábado), de 8h às 14h - A Paróquia de São Francisco de Assis, em Laranjeiras, fará almoço especial de Natal, com entrega de brindes e brincadeiras para as crianças.
* No dia 23/12, às 12h, almoço e distribuição de água e bombons em Gurigica, Vitória, na Rua Desembargador de Carvalho Lengruber, próximo à Casa das Irmãs de Calcutá.
* Na véspera do Natal, na noite do dia 24/12, será servido um jantar especial nas ruas de Campo Grande, em Cariacica.

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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