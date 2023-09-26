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Leonel Ximenes

Derreteu! Por causa do calor, caminhada de idosos no ES é adiada

Prefeitura diz que seguiu orientação da Defesa Civil Estadual, devido às altas temperaturas que atingem boa parte do país

Públicado em 

26 set 2023 às 15:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Caminhada da Pessoa Idosa realizada em Linhares no ano passado
Caminhada da Pessoa Idosa realizada em Linhares no ano passado Crédito: Felipe Reis
A Secretaria de Assistência Social de Linhares adiou a realização da Caminhada da Pessoa Idosa, que seria realizada neste sábado (30), no bairro Três Barras. A prefeitura diz que segue orientação da Defesa Civil Estadual, devido à onda de calor que atinge boa parte do país.
Uma nova data será divulgada assim que as condições meteorológicas permitirem a participação do grupo com segurança.

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A expectativa era a de que mais de 400 idosos, assistidos nos sete Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) da Prefeitura de Linhares, participassem do evento que percorreria as principais ruas e avenidas do bairro.
A caminhada teria um percurso de dois quilômetros, com o objetivo de incentivar a prática do exercício físico entre os idosos, além de promover a socialização e fortalecer vínculos familiares e comunitários.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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