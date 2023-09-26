Derreteu! Por causa do calor, caminhada de idosos no ES é adiada

A Secretaria de Assistência Social de Linhares
adiou a realização da Caminhada da Pessoa Idosa, que seria realizada neste sábado (30), no bairro Três Barras. A prefeitura diz que segue orientação da Defesa Civil Estadual, devido à onda de calor que atinge boa parte do país.
Uma nova data será divulgada assim que as condições meteorológicas permitirem a participação do grupo com segurança.
A expectativa era a de que mais de 400 idosos, assistidos nos sete Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) da Prefeitura de Linhares
, participassem do evento que percorreria as principais ruas e avenidas do bairro.
A caminhada teria um percurso de dois quilômetros, com o objetivo de incentivar a prática do exercício físico entre os idosos, além de promover a socialização e fortalecer vínculos familiares e comunitários.