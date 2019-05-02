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Leonel Ximenes

Deputado quer presidentes da Vale e da Arcelor em CPI no ES

Públicado em 

02 mai 2019 às 20:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O novo presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, será um dos convocados para depor na CPI das Licenças Ambientais. Crédito: Divulgação
Os presidentes da Vale, Eduardo Bartolomeo, e da ArcelorMittal, Benjamin Baptista Filho, deverão ser convocados para depor na CPI das Licenças da Assembleia Legislativa. Depois de pedir a convocação verbalmente na última reunião do colegiado e não ter seu pedido levado em conta pelo deputado Marcelo Santos (PDT), que é presidente da CPI, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) resolveu formalizar o pedido nesta quinta-feira (2).
"Eu quero que os dois dirigentes dessas empresas, que são as maiores poluidoras do meio ambiente no Estado, contribuam com o trabalho da CPI. A Vale, por exemplo, quero que explique esse problema das barragens e, principalmente, sobre os programas de recuperação do Rio Doce. Os moradores de Colatina até hoje estão tendo que beber água mineral, e a Fundação que eles criaram [Renova] não trouxe as soluções prometidas. Estão querendo ganhar tempo, mas comigo não”, disse Enivaldo dos Anjos, justificando o pedido de convocação.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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