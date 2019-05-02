Deputado quer presidentes da Vale e da Arcelor em CPI no ES

Os presidentes da Vale, Eduardo Bartolomeo, e da ArcelorMittal, Benjamin Baptista Filho, deverão ser convocados para depor na CPI das Licenças da Assembleia Legislativa. Depois de pedir a convocação verbalmente na última reunião do colegiado e não ter seu pedido levado em conta pelo deputado Marcelo Santos (PDT), que é presidente da CPI, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) resolveu formalizar o pedido nesta quinta-feira (2).

"Eu quero que os dois dirigentes dessas empresas, que são as maiores poluidoras do meio ambiente no Estado, contribuam com o trabalho da CPI. A Vale, por exemplo, quero que explique esse problema das barragens e, principalmente, sobre os programas de recuperação do Rio Doce. Os moradores de Colatina até hoje estão tendo que beber água mineral, e a Fundação que eles criaram [Renova] não trouxe as soluções prometidas. Estão querendo ganhar tempo, mas comigo não”, disse Enivaldo dos Anjos, justificando o pedido de convocação.