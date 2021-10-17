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Leonel Ximenes

Deputado do ES quer regulamentar uso de bicicletas e motos elétricas

Projeto de lei limita velocidade, exige equipamentos mínimos e estabelece normas de segurança mais rígidas para os cicloelétricos

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 02:05

Públicado em 

17 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cinquentinha, PM reforça fiscalização de motos elétricas
Moto elétrica no calçadão de Camburi Crédito: Fernando Madeira
O deputado federal Da Vitória (Cidadania-ES) apresentou um projeto de lei que cria regras para a circulação de bicicletas e motos elétricas nas cidades, os cicloelétricos. O texto apresentado estabelece velocidade e as condições que os usuários precisam seguir para usar os veículos nas vias, ciclofaixas e calçadas.
Segundo o PL, fica a cargo dos municípios a regulamentação da utilização desses veículos nas vias, desde que não ultrapassem 50 km/h na pista de rolamento, 25 km/h nas ciclovias e 6 km/h nas áreas de circulação de pedestres.

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Os municípios terão que fazer o cadastro dos veículos acima de 0,5 kw e somente os maiores de 16 anos poderão operar os cicloelétricos.
Já para os condutores ficam estabelecidas normas de segurança, como a obrigatoriedade de ter no veículo o indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna dianteira, traseira e lateral. Os condutores que desrespeitarem as normas de direção e de equipamentos obrigatórios ficam sujeitos a multa.
O parlamentar destaca no projeto que a falta de regulamentação está criando entraves para a utilização destes meios de transporte na micromobilidade urbana, que são pequenos deslocamentos com cicloelétricos nas áreas urbanas e rurais, e também a fiscalização por parte das autoridades competentes.
"Hoje, temos o modal dos cicloelétricos como excelente opção de uso para deslocamento de curtas distâncias. Contudo, vem sendo impedida e dificultada a sua utilização pelo poder público, seja pelo excesso de burocratização ou equiparação equivocada com ciclomotores como estabelecido hoje do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), na contramão dos conceitos da sustentabilidade e princípios da política de mobilidade nacional", analisa Da Vitória, que diz ter construído a proposta após conversar com um grupo de usuários da Grande Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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