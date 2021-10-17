Deputado do ES quer regulamentar uso de bicicletas e motos elétricas

Moto elétrica no calçadão de Camburi Crédito: Fernando Madeira

O deputado federal Da Vitória (Cidadania-ES) apresentou um projeto de lei que cria regras para a circulação de bicicletas e motos elétricas nas cidades, os cicloelétricos. O texto apresentado estabelece velocidade e as condições que os usuários precisam seguir para usar os veículos nas vias, ciclofaixas e calçadas.

Segundo o PL, fica a cargo dos municípios a regulamentação da utilização desses veículos nas vias, desde que não ultrapassem 50 km/h na pista de rolamento, 25 km/h nas ciclovias e 6 km/h nas áreas de circulação de pedestres.

Os municípios terão que fazer o cadastro dos veículos acima de 0,5 kw e somente os maiores de 16 anos poderão operar os cicloelétricos.

Já para os condutores ficam estabelecidas normas de segurança, como a obrigatoriedade de ter no veículo o indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna dianteira, traseira e lateral. Os condutores que desrespeitarem as normas de direção e de equipamentos obrigatórios ficam sujeitos a multa.

O parlamentar destaca no projeto que a falta de regulamentação está criando entraves para a utilização destes meios de transporte na micromobilidade urbana , que são pequenos deslocamentos com cicloelétricos nas áreas urbanas e rurais, e também a fiscalização por parte das autoridades competentes.