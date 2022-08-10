Depois da cerveja artesanal, cidade do ES quer atrair esportes radicais

Para viabilizar a parceria, o prefeito Wanderson Bueno (Podemos) esteve nesta terça-feira (9) em São Paulo
fazendo contatos com potenciais investidores em esportes radicais.
“A viagem servirá para um diagnóstico do que pode representar esta atividade na cidade e, assim, a geração de empregos. A previsão primeira é a de que 2 mil empregos diretos e indiretos podem ser gerados, mas com os esportes radicais, isso pode ser ampliado”, calcula Bueno. "Vale ressaltar que Viana
já tem esta vocação com a Rampa do Urubu, com voos de asa-delta e parapente."
O município promete também conceder vários incentivos para empreendimentos como pousadas, cervejarias e lojas para atender os turistas e visitantes já a partir deste ano.
A prefeitura criou uma zona especial de agroturismo, na região que compreende Viana Sede, Jacarandá e Araçatiba. Este distrito tem como atividade econômica principal a agropecuária e terá a possibilidade de receber um desenvolvimento voltado para o turismo.
Por meio dos investimentos no Polo de Cervejas Artesanais, a Prefeitura de Viana avalia que será possível desenvolver no município um turismo
de experiência diferenciado, com eventos de colheita do lúpulo e malte, visita à produção desde o processo industrial até o produto final, além de grandes festivais de cerveja.
“Esportes de aventura ou radicais, não importa o termo, são para quem gosta de uma dose de adrenalina e contato com a natureza. E Viana, devido à sua região geográfica e ao relevo da cidade, é favorável a essa prática. Alinhada ao turismo de experiência, tem tudo para dar muito certo”, analisa o prefeito.