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Leonel Ximenes

Depois da cerveja artesanal, cidade do ES quer atrair esportes radicais

Prefeitura criou até uma zona especial de agroturismo para os futuros investidores e empreendedores

Públicado em 

10 ago 2022 às 12:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alfredo Chaves tem pista e ventos propícios para saltos de parapente e voo livre
Parapente é um dos esportes que a Prefeitura de Viana quer atrair Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alfredo Chaves
Viana não para. O município agora quer atrair investidores em esportes de aventura para a área do Polo de Cervejas Artesanais, recentemente instalado na cidade, e que atraiu 14 cervejarias que assinaram um protocolo de intenções. Haverá espaço para balonismo, parapente, rafting, rapel e tirolesa, entre outras atividades radicais.
Para viabilizar a parceria, o prefeito Wanderson Bueno (Podemos) esteve nesta terça-feira (9) em São Paulo fazendo contatos com potenciais investidores em esportes radicais.
“A viagem servirá para um diagnóstico do que pode representar esta atividade na cidade e, assim, a geração de empregos. A previsão primeira é a de que 2 mil empregos diretos e indiretos podem ser gerados, mas com os esportes radicais, isso pode ser ampliado”, calcula Bueno. "Vale ressaltar que Viana já tem esta vocação com a Rampa do Urubu, com voos de asa-delta e parapente."
O município promete também conceder vários incentivos para empreendimentos como pousadas, cervejarias e lojas para atender os turistas e visitantes já a partir deste ano.
A prefeitura criou uma zona especial de agroturismo, na região que compreende Viana Sede, Jacarandá e Araçatiba. Este distrito tem como atividade econômica principal a agropecuária e terá a possibilidade de receber um desenvolvimento voltado para o turismo.

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Por meio dos investimentos no Polo de Cervejas Artesanais, a Prefeitura de Viana avalia que será possível desenvolver no município um turismo de experiência diferenciado, com eventos de colheita do lúpulo e malte, visita à produção desde o processo industrial até o produto final, além de grandes festivais de cerveja.
“Esportes de aventura ou radicais, não importa o termo, são para quem gosta de uma dose de adrenalina e contato com a natureza. E Viana, devido à sua região geográfica e ao relevo da cidade, é favorável a essa prática. Alinhada ao turismo de experiência, tem tudo para dar muito certo”, analisa o prefeito.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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