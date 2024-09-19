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Leonel Ximenes

Curso forma travestis para cuidar de idosos no ES

Formação profissional  foi resultado da parceria entre o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo (MPT-ES) e a Associação Gold

Públicado em 

19 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alunas travestis durante o curso de cuidador de idosos
Alunas travestis durante o curso de cuidador de idosos Crédito: Divulgação
Nesta sexta-feira (20) será realizada a cerimônia de formatura da turma do curso de Cuidador de Idosos do Projeto QualificaTrans, resultado da parceria entre o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo (MPT-ES) e a Associação Gold. Ao todo, serão formadas 13 travestis que agora estão preparadas para empreender ou atuar no mercado de trabalho, em estabelecimentos de atenção e cuidados para pessoas idosas
O curso foi gratuito e com uma carga horária de 160 horas. Todas as 20 vagas disponíveis inicialmente oferecidas foram destinadas exclusivamente para pessoas transexuais e travestis atendidas pela Associação Gold, mas deste total 13 alunas continuaram e concluíram a formação.
Todas receberam passagem, lanche, material de estudos e uma bolsa mensal no valor de R$ 149. Além do diploma, todas receberão jaleco com o nome bordado, cartão de visita e currículo profissional.
As alunas aprenderam a monitorar o estado de saúde do idoso; realizar a higiene corporal e bucal; ´proporcionar medidas de conforto; auxiliar na nutrição, hidratação e alimentação; auxiliar na administração de medicamentos; identificar emergências e de risco; e prestar os primeiros socorros, acionando os serviços especializados.
“Ações como essa são muito importantes, pois proporcionam novas perspectivas de futuro, para que esta população não tenha apenas a opção da prostituição como fonte de renda”, afirmou o presidente da Gold, Diego Herzog.
“Foi uma grande conquista porque para fazer o curso de cuidadores de idosos no Senac é obrigatório o Ensino Médio, mas nós da Gold conseguimos fazer a inscrição das travestis praticamente sem o Ensino Fundamental e Médio. Além do curso, elas entraram automaticamente na escola para fazer o Ensino Fundamental e Médio. Ou seja, na verdade elas estão se formando duas vezes com esse projeto, e isso é muito importante”, comemora Deborah Sabará, ativista LGBTQIAPN+ e coordenadora de ações e projetos da Gold.
Deborah Sabará, da Associação Gold:
Deborah Sabará, da Associação Gold: "Na verdade elas estão se formando duas vezes com esse projeto, e isso é muito importante" Crédito: Governo do ES
“As pessoas LGBTQIAPN+ sempre foram excluídas do mercado formal de trabalho, principalmente a população trans. As ações de qualificação profissional são essenciais para mudarmos esse cenário, pois buscam garantir a inserção dessa população historicamente marginalizada e, assim, promover a igualdade de oportunidades para todas as pessoas e a diversidade no ambiente de trabalho.”, destaca a procuradora do Trabalho e vice-titular nacional da Coordigualdade, Fernanda Barreto Naves.

O QUE É A ASSOCIAÇÃO GOLD

A Associação Gold atua desde 2005 no Espírito Santo, com o objetivo de promover a inclusão social, o respeito às diferenças e o direito à singularidade, com ações nas áreas de saúde, educação, assistência social e Direitos Humanos, com olhar especial na prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), dentre elas a transmissão do vírus HIV, causador da Aids.
A organização atua no controle social de políticas públicas no Estado por meio de representação no Conselho de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CELGBT+ES), e do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Vitória.
A cerimônia de formatura ocorrerá no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Vitória, na Avenida Beira-Mar, a partir das 19h.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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