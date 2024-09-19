Curso forma travestis para cuidar de idosos no ES

Alunas travestis durante o curso de cuidador de idosos Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (20) será realizada a cerimônia de formatura da turma do curso de Cuidador de Idosos do Projeto QualificaTrans, resultado da parceria entre o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo (MPT-ES) e a Associação Gold. Ao todo, serão formadas 13 travestis que agora estão preparadas para empreender ou atuar no mercado de trabalho, em estabelecimentos de atenção e cuidados para pessoas idosas

O curso foi gratuito e com uma carga horária de 160 horas. Todas as 20 vagas disponíveis inicialmente oferecidas foram destinadas exclusivamente para pessoas transexuais e travestis atendidas pela Associação Gold, mas deste total 13 alunas continuaram e concluíram a formação.

Todas receberam passagem, lanche, material de estudos e uma bolsa mensal no valor de R$ 149. Além do diploma, todas receberão jaleco com o nome bordado, cartão de visita e currículo profissional.

As alunas aprenderam a monitorar o estado de saúde do idoso; realizar a higiene corporal e bucal; ´proporcionar medidas de conforto; auxiliar na nutrição, hidratação e alimentação; auxiliar na administração de medicamentos; identificar emergências e de risco; e prestar os primeiros socorros, acionando os serviços especializados.

“Ações como essa são muito importantes, pois proporcionam novas perspectivas de futuro, para que esta população não tenha apenas a opção da prostituição como fonte de renda”, afirmou o presidente da Gold, Diego Herzog.

“Foi uma grande conquista porque para fazer o curso de cuidadores de idosos no Senac é obrigatório o Ensino Médio, mas nós da Gold conseguimos fazer a inscrição das travestis praticamente sem o Ensino Fundamental e Médio. Além do curso, elas entraram automaticamente na escola para fazer o Ensino Fundamental e Médio. Ou seja, na verdade elas estão se formando duas vezes com esse projeto, e isso é muito importante”, comemora Deborah Sabará, ativista LGBTQIAPN+ e coordenadora de ações e projetos da Gold.

Deborah Sabará, da Associação Gold: "Na verdade elas estão se formando duas vezes com esse projeto, e isso é muito importante" Crédito: Governo do ES

“As pessoas LGBTQIAPN+ sempre foram excluídas do mercado formal de trabalho, principalmente a população trans. As ações de qualificação profissional são essenciais para mudarmos esse cenário, pois buscam garantir a inserção dessa população historicamente marginalizada e, assim, promover a igualdade de oportunidades para todas as pessoas e a diversidade no ambiente de trabalho.”, destaca a procuradora do Trabalho e vice-titular nacional da Coordigualdade, Fernanda Barreto Naves.

O QUE É A ASSOCIAÇÃO GOLD

A Associação Gold atua desde 2005 no Espírito Santo, com o objetivo de promover a inclusão social, o respeito às diferenças e o direito à singularidade, com ações nas áreas de saúde, educação, assistência social e Direitos Humanos, com olhar especial na prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), dentre elas a transmissão do vírus HIV , causador da Aids.

A organização atua no controle social de políticas públicas no Estado por meio de representação no Conselho de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CELGBT+ES), e do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Vitória.