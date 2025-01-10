Corredores são desafiados a percorrer até 52 km em Vitória

Corredores participam da Maratona de Vitória de 2024 Crédito: Bruno Lopes/@esportesvix

A Maratona de Vitória , um dos principais eventos esportivos do Espírito Santo, chega à sua edição de 2025 com proposta inovadora: a realização da prova em dois dias consecutivos, 30 e 31 de agosto, trazendo novos desafios para os corredores do Estado e de fora. Este formato, inspirado em grandes maratonas internacionais, deve atrair ainda mais participantes e entusiastas da modalidade.

Uma das novidades é o desafio que combina as provas de 10 km, no sábado (dia 30 de agosto), e a tradicional maratona de 42 km, no domingo (dia 31 de agosto). As duas corridas exigem preparo físico e mental dos atletas que se aventurarem em percorrer essas distâncias em dois dias consecutivos.

Outra opção é o desafio que inclui os 5 km, no sábado, e os 21 km (meia-maratona), no domingo. Além dos desafios, a programação mantém as provas tradicionais de 5 km e de 10 km – que serão no dia 30 de agosto -, e de 21 km e de 42 km, no dia 31 de agosto. Também haverá a competição voltada ao público infantil, a Maratoninha de Vitória.

No ano passado, a maratona reuniu 5 mil competidores e a expectativa é a de que esse público seja superado. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial do evento ( https://maratonadevitoria.com.br/ ).