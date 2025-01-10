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Leonel Ximenes

Corredores são desafiados a percorrer até 52 km em Vitória

Inspirada em grandes maratonas internacionais, prova será realizada em dois dias consecutivos

Públicado em 

10 jan 2025 às 15:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Corredores participam da Maratona de Vitória de 2024
Corredores participam da Maratona de Vitória de 2024 Crédito: Bruno Lopes/@esportesvix
A Maratona de Vitória, um dos principais eventos esportivos do Espírito Santo, chega à sua edição de 2025 com proposta inovadora: a realização da prova em dois dias consecutivos, 30 e 31 de agosto, trazendo novos desafios para os corredores do Estado e de fora. Este formato, inspirado em grandes maratonas internacionais, deve atrair ainda mais participantes e entusiastas da modalidade.
Uma das novidades é o desafio que combina as provas de 10 km, no sábado (dia 30 de agosto), e a tradicional maratona de 42 km, no domingo (dia 31 de agosto). As duas corridas exigem preparo físico e mental dos atletas que se aventurarem em percorrer essas distâncias em dois dias consecutivos.

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Outra opção é o desafio que inclui os 5 km, no sábado, e os 21 km (meia-maratona), no domingo. Além dos desafios, a programação mantém as provas tradicionais de 5 km e de 10 km – que serão no dia 30 de agosto -, e de 21 km e de 42 km, no dia 31 de agosto. Também haverá a competição voltada ao público infantil, a Maratoninha de Vitória.
No ano passado, a maratona reuniu 5 mil competidores e a expectativa é a de que esse público seja superado. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial do evento (https://maratonadevitoria.com.br/).
A corrida foi o esporte mais praticado no mundo em 2024, segundo o Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava. De acordo com dados da plataforma, o Brasil é o segundo país com o maior número de atletas, somando mais de 19 milhões. Estima-se que pelo menos 200 mil estejam no Espírito Santo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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