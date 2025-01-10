Corredores são desafiados a percorrer até 52 km em Vitória

A Maratona de Vitória
, um dos principais eventos esportivos do Espírito Santo, chega à sua edição de 2025 com proposta inovadora: a realização da prova em dois dias consecutivos, 30 e 31 de agosto, trazendo novos desafios para os corredores do Estado e de fora. Este formato, inspirado em grandes maratonas internacionais, deve atrair ainda mais participantes e entusiastas da modalidade.
Uma das novidades é o desafio que combina as provas de 10 km, no sábado (dia 30 de agosto), e a tradicional maratona de 42 km, no domingo (dia 31 de agosto). As duas corridas exigem preparo físico e mental dos atletas que se aventurarem em percorrer essas distâncias em dois dias consecutivos.
Outra opção é o desafio que inclui os 5 km, no sábado, e os 21 km (meia-maratona), no domingo. Além dos desafios, a programação mantém as provas tradicionais de 5 km e de 10 km – que serão no dia 30 de agosto -, e de 21 km e de 42 km, no dia 31 de agosto. Também haverá a competição voltada ao público infantil, a Maratoninha de Vitória.
No ano passado, a maratona reuniu 5 mil competidores e a expectativa é a de que esse público seja superado. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial do evento (https://maratonadevitoria.com.br/
).
A corrida foi o esporte mais praticado no mundo em 2024, segundo o Relatório Anual sobre Tendências de Esportes do Strava. De acordo com dados da plataforma, o Brasil é o segundo país com o maior número de atletas, somando mais de 19 milhões. Estima-se que pelo menos 200 mil estejam no Espírito Santo.