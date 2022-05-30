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Leonel Ximenes

Contra fraude, água de 20 litros terá selo de qualidade no ES

Deputado alerta que há casos de caminhões que buscam água em locais insalubres e esse produto fraudado é envasado e vendido como mineral

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

30 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Para ter a procedência garantida da água, Vigilância Sanitária orienta a sempre pedir a nota fiscal do galão
Selo tem como objetivo controlar a produção, a qualidade e a comercialização da água envasada em recipientes de 20 litros Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei, enviado pelo Executivo, que cria dois selos de controle de qualidade que devem ser impressos nas embalagens de água mineral de 20 litros no Espírito Santo. Os selos serão utilizados para a fiscalização do comércio e do envase da água mineral, natural, artificial ou adicionada de sais.
A iniciativa do governo do Estado tem o objetivo de controlar a produção, a qualidade e a comercialização da mercadoria, por meio do Selo Fiscal Eletrônico (SF-e) e do Selo Fiscal de Controle e Procedência.
Após a aprovação da matéria, o deputado Hércules Silveira (Patriota), presidente da Comissão de Saúde da Ales, elogiou a iniciativa que, segundo ele, “está moralizando a distribuição e comercialização de água no Estado”. De acordo com o parlamentar, há casos de caminhões que buscam água em locais insalubres e esse produto fraudado é envasado e vendido como mineral.

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A matéria estava em regime de urgência e aguardava o parecer do deputado Marcelo Santos (Podemos), relator na reunião conjunta das comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, Agricultura, Saúde e Finanças. O deputado relatou pela aprovação do projeto, com adoção de emenda apresentada por Dary Pagung (PSB), que especifica que o uso do selo vale para a comercialização de vasilhame de 20 litros retornáveis.
Como houve emenda, a matéria retornou à Comissão de Justiça para aprovação da redação final. O projeto segue agora para o posicionamento do governador Casagrande (PSB), que poderá vetar ou sancionar o projeto de lei.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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