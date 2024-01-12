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Leonel Ximenes

Contagem regressiva para reabertura do Restaurante Popular de Vitória

Imóvel, que está em obras, estava fechado desde dezembro de 2016

Públicado em 

12 jan 2024 às 15:29
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A obra de Restaurante Popular, na Ilha de Santa Maria, está orçada em R$ 3 milhões
A obra do Restaurante Popular, na Ilha de Santa Maria, está orçada em R$ 3 milhões Crédito: PMV/Divulgação
O Restaurante Popular de Vitória voltará a funcionar no primeiro semestre deste ano, segundo a Prefeitura de Vitória. Na quinta-feira (11), o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) visitou a obra, orçada em R$ 3 milhões.
A reforma contempla a reestruturação de todo o prédio com salas de administração, nutricionista e assistente social, áreas para recebimento e preparo de alimentos, depósitos, câmara fria e estoque, cozinha industrial, vestiário de funcionários e banheiros.
No restaurante, localizado na Ilha de Santa Maria, serão utilizadas lâmpadas de LED, torneiras de pressão com arejadores e redutores de vazão para economia de água.

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De acordo com a Prefeitura de Vitória, a reabertura do Restaurante Popular vai garantir o acesso a 2,1 mil refeições diárias (1,6 mil no almoço e 500 no jantar), com preços acessíveis e diferenciados, de acordo com o perfil socioeconômico dos usuários.
O preço da refeição ainda será definido, mas a PMV garante que será de baixo custo. O local também oferecerá atividades de educação alimentar e nutricional para orientar e contribuir para que seus frequentadores tenham uma vida mais saudável.
O Restaurante Popular foi implantado em dezembro de 2005. Em 2012, foi inaugurada a sede própria, na Ilha de Santa Maria, mas as atividades foram interrompidas em dezembro de 2016. Desde então, o imóvel está fechado.
“Este é um importante equipamento público que vai passar a funcionar em 2024, garantindo a segurança alimentar e nutricional a todos os moradores da Capital", destacou Pazolini.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Alimentação Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória
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