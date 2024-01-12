Contagem regressiva para reabertura do Restaurante Popular de Vitória

A obra do Restaurante Popular, na Ilha de Santa Maria, está orçada em R$ 3 milhões Crédito: PMV/Divulgação

O Restaurante Popular de Vitória voltará a funcionar no primeiro semestre deste ano, segundo a Prefeitura de Vitória . Na quinta-feira (11), o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) visitou a obra, orçada em R$ 3 milhões.

A reforma contempla a reestruturação de todo o prédio com salas de administração, nutricionista e assistente social, áreas para recebimento e preparo de alimentos, depósitos, câmara fria e estoque, cozinha industrial, vestiário de funcionários e banheiros.

No restaurante, localizado na Ilha de Santa Maria, serão utilizadas lâmpadas de LED, torneiras de pressão com arejadores e redutores de vazão para economia de água.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a reabertura do Restaurante Popular vai garantir o acesso a 2,1 mil refeições diárias (1,6 mil no almoço e 500 no jantar), com preços acessíveis e diferenciados, de acordo com o perfil socioeconômico dos usuários.

O preço da refeição ainda será definido, mas a PMV garante que será de baixo custo. O local também oferecerá atividades de educação alimentar e nutricional para orientar e contribuir para que seus frequentadores tenham uma vida mais saudável.

O Restaurante Popular foi implantado em dezembro de 2005. Em 2012, foi inaugurada a sede própria, na Ilha de Santa Maria, mas as atividades foram interrompidas em dezembro de 2016. Desde então, o imóvel está fechado.