Concurso da Assembleia Legislativa do ES: definida comissão organizadora

A Assembleia Legislativa
do Espírito Santo deu mais um passo para a realização do seu concurso público. Nesta terça-feira (15), foi publicado no Diário do Legislativo o ato que cria a Comissão Especial de Execução, responsável por coordenar todas as etapas relacionadas ao concurso público para o preenchimento de cargos efetivos no Poder Legislativo.
A Comissão é composta por servidores da própria Assembleia - três efetivos e dois comissionados. A medida, segundo a Casa, “visa assegurar a transparência, a eficiência e a imparcialidade durante todas as fases do processo seletivo”.
Ainda não foi definido quando será realizado o concurso público, nem o número de vagas e os cargos que serão preenchidos.
Segundo o presidente da Assembleia, Marcelo Santos
(Podemos), o planejamento está em andamento e a expectativa é de que o edital do concurso seja lançado ainda este ano.
“O número de vagas que vão ser abertas depende da adesão dos servidores efetivos ao Programa Aposentadoria Incentivada, que está em curso. A Assembleia tem hoje 70 servidores efetivos em condição de aderir ao PAI”, diz o parlamentar.
Os interessados poderão acompanhar todas as informações relativas ao concurso público através dos canais oficiais da Assembleia. O último concurso público realizado pela Ales aconteceu em 2011.