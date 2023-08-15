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Leonel Ximenes

Concurso da Assembleia Legislativa do ES: definida comissão organizadora

Casa lançou plano de demissão incentivada, que pode ter a adesão de até 70 servidores

Públicado em 

15 ago 2023 às 11:33
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Chafariz
Assembleia Legislativa do ES: vagas no concurso ainda não foram definidas Crédito: Carlos Alberto Silva
Assembleia Legislativa do Espírito Santo deu mais um passo para a realização do seu concurso público. Nesta terça-feira (15), foi publicado no Diário do Legislativo o ato que cria a Comissão Especial de Execução, responsável por coordenar todas as etapas relacionadas ao concurso público para o preenchimento de cargos efetivos no Poder Legislativo.
A Comissão é composta por servidores da própria Assembleia - três efetivos e dois comissionados. A medida, segundo a Casa, “visa assegurar a transparência, a eficiência e a imparcialidade durante todas as fases do processo seletivo”.
Ainda não foi definido quando será realizado o concurso público, nem o número de vagas e os cargos que serão preenchidos.
Segundo o presidente da Assembleia, Marcelo Santos (Podemos), o planejamento está em andamento e a expectativa é de que o edital do concurso seja lançado ainda este ano.

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“O número de vagas que vão ser abertas depende da adesão dos servidores efetivos ao Programa Aposentadoria Incentivada, que está em curso. A Assembleia tem hoje 70 servidores efetivos em condição de aderir ao PAI”, diz o parlamentar.
Os interessados poderão acompanhar todas as informações relativas ao concurso público através dos canais oficiais da Assembleia. O último concurso público realizado pela Ales aconteceu em 2011.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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