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Leonel Ximenes

Clientes do ES aguardam há meses por puxador de cesto de air fryer

Peça de reposição está em falta até no site do fabricante, que promete regularizar o estoque

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

05 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O fabricante diz que as peças dos modelos em falta serão repostas
O fabricante diz que as peças dos modelos em falta serão repostas "brevemente" Crédito: Divulgação
Clientes do Espírito Santo passam por uma situação curiosa: donos de modelos de air fryer da Mondial tentam comprar puxadores para o cesto de suas máquinas para cozinhar, mas simplesmente não encontram a peça por falta de estoque.
A peregrinação para achar a peça é semelhante em todos os locais procurados pelos consumidores. Em cada assistência técnica, é informado que a peça de reposição está em falta. Em uma loja, por sinal, é relatado que a procura pelo puxador dos modelos NAF-03I e NAF-05 já dura, pelo menos, quatros meses.
Nem na internet os consumidores têm encontrado as referidas peças, cujos valores variam de R$ 80 a R$ 120. Os anúncios avisam que o estoque está zerado.
Uma estimativa de assistência técnica autorizada da fabricante, em Vitória, é a de que em março haja novos pedidos pelo utensílio, que é importante para manusear o aparelho doméstico e retirar com segurança os alimentos.

O QUE DIZ O FABRICANTE

Procurada, a assessoria de imprensa da Mondial informa que os puxadores de cesto NAF-03I e NAF-05 atendem as air fryers modelos 3,5 e 4 litros. “Os puxadores do modelo de 4l terão reposição de estoque em breve. Para os modelos de 3.5l, solicitamos para nossos consumidores entrarem em contato com a nossa Central de Atendimento, por meio do 0800, chat ou e-mail”, diz a nota da assessoria.

O QUE DIZ O PROCON-ES

Em nota enviada á coluna, o Procon-ES explica que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), os fabricantes e importadores são obrigados a disponibilizar peças de reposição, mesmo após encerrada a produção ou importação, por um prazo mínimo de cinco anos. "Além disso, conforme o artigo 18, parágrafo 1º do CDC, os fornecedores têm um prazo de até trinta dias corridos para corrigir defeitos nos produtos após sua entrada na assistência técnica."
As reclamações, de acordo com o órgão de defesa do consumidor, podem ser registradas pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site procon.es.gov.br ou pessoalmente, na sede, mediante agendamento pelo site agenda.es.gov.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (27) 3323-6237.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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