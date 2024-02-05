Clientes do ES aguardam há meses por puxador de cesto de air fryer

O fabricante diz que as peças dos modelos em falta serão repostas "brevemente" Crédito: Divulgação

Clientes do Espírito Santo passam por uma situação curiosa: donos de modelos de air fryer da Mondial tentam comprar puxadores para o cesto de suas máquinas para cozinhar, mas simplesmente não encontram a peça por falta de estoque.

A peregrinação para achar a peça é semelhante em todos os locais procurados pelos consumidores. Em cada assistência técnica, é informado que a peça de reposição está em falta. Em uma loja, por sinal, é relatado que a procura pelo puxador dos modelos NAF-03I e NAF-05 já dura, pelo menos, quatros meses.

Nem na internet os consumidores têm encontrado as referidas peças, cujos valores variam de R$ 80 a R$ 120. Os anúncios avisam que o estoque está zerado.

Uma estimativa de assistência técnica autorizada da fabricante, em Vitória , é a de que em março haja novos pedidos pelo utensílio, que é importante para manusear o aparelho doméstico e retirar com segurança os alimentos.

O QUE DIZ O FABRICANTE

Procurada, a assessoria de imprensa da Mondial informa que os puxadores de cesto NAF-03I e NAF-05 atendem as air fryers modelos 3,5 e 4 litros. “Os puxadores do modelo de 4l terão reposição de estoque em breve. Para os modelos de 3.5l, solicitamos para nossos consumidores entrarem em contato com a nossa Central de Atendimento , por meio do 0800, chat ou e-mail”, diz a nota da assessoria.

O QUE DIZ O PROCON-ES

Em nota enviada á coluna, o Procon-ES explica que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), os fabricantes e importadores são obrigados a disponibilizar peças de reposição, mesmo após encerrada a produção ou importação, por um prazo mínimo de cinco anos. "Além disso, conforme o artigo 18, parágrafo 1º do CDC, os fornecedores têm um prazo de até trinta dias corridos para corrigir defeitos nos produtos após sua entrada na assistência técnica."