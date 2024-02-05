Clientes do ES aguardam há meses por puxador de cesto de air fryer

Clientes do Espírito Santo passam por uma situação curiosa: donos de modelos de air fryer da Mondial tentam comprar puxadores para o cesto de suas máquinas para cozinhar, mas simplesmente não encontram a peça por falta de estoque.
A peregrinação para achar a peça é semelhante em todos os locais procurados pelos consumidores. Em cada assistência técnica, é informado que a peça de reposição está em falta. Em uma loja, por sinal, é relatado que a procura pelo puxador dos modelos NAF-03I e NAF-05 já dura, pelo menos, quatros meses.
Nem na internet os consumidores têm encontrado as referidas peças, cujos valores variam de R$ 80 a R$ 120. Os anúncios avisam que o estoque está zerado.
Uma estimativa de assistência técnica autorizada da fabricante, em Vitória
, é a de que em março haja novos pedidos pelo utensílio, que é importante para manusear o aparelho doméstico e retirar com segurança os alimentos.
Procurada, a assessoria de imprensa da Mondial informa que os puxadores de cesto NAF-03I e NAF-05 atendem as air fryers modelos 3,5 e 4 litros. “Os puxadores do modelo de 4l terão reposição de estoque em breve. Para os modelos de 3.5l, solicitamos para nossos consumidores entrarem em contato com a nossa Central de Atendimento
, por meio do 0800, chat ou e-mail”, diz a nota da assessoria.
Em nota enviada á coluna, o Procon-ES explica que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), os fabricantes e importadores são obrigados a disponibilizar peças de reposição, mesmo após encerrada a produção ou importação, por um prazo mínimo de cinco anos. "Além disso, conforme o artigo 18, parágrafo 1º do CDC, os fornecedores têm um prazo de até trinta dias corridos para corrigir defeitos nos produtos após sua entrada na assistência técnica."
As reclamações, de acordo com o órgão de defesa do consumidor, podem ser registradas pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site procon.es.gov.br ou pessoalmente, na sede, mediante agendamento pelo site agenda.es.gov.br
. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (27) 3323-6237.