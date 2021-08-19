Cidade do ES compra carro de R$ 148 mil para gabinete do prefeito

A assessoria diz que o Onix passou por vários reparos após a enchente, mas mesmo assim continuou apresentando defeitos, o que acabou impedindo o deslocamento do prefeito e do seu vice pelo município.

O Fiat Toro tem tração nas quatro rodas, mas, segundo a prefeitura, não se trata de um veículo de luxo. “A prefeitura encontrou um carro 4x4 com preço bem abaixo dos valores de outras caminhonetes 4x4 disponíveis no mercado. Este carro, apesar de não ser um modelo popular, em nada se parece com um veículo de luxo, pois se trata de um veículo intermediário adquirido para trabalho, que não dispõe de ‘luxos’ e funcionalidades que outros modelos da mesma marca apresentam.”