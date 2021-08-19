Cidade do ES compra carro de R$ 148 mil para gabinete do prefeito

A Prefeitura de Vargem Alta
comprou um Fiat Toro Endurance 2.0 por R$ 148 mil. O veículo foi destinado para uso do gabinete do prefeito Elieser Rabello (MDB). Segundo alega a prefeitura em nota oficial enviada à coluna, o veículo anterior, um Chevrolet Onix 2018, foi danificado na enchente no início do ano passado.
“Quando a nova administração assumiu a prefeitura, em janeiro de 2021, a Secretaria de Gabinete, responsável por diversas ações diretamente ligadas ao prefeito e ao vice-prefeito, não contava com nenhum carro disponível, pois o veículo para uso da secretaria, um Chevrolet Onix 2018, foi danificado na enchente de janeiro de 2020
, que destruiu vários equipamentos e maquinários da prefeitura”, informa o comunicado.
A assessoria diz que o Onix passou por vários reparos após a enchente, mas mesmo assim continuou apresentando defeitos, o que acabou impedindo o deslocamento do prefeito e do seu vice pelo município.
O Fiat Toro tem tração nas quatro rodas, mas, segundo a prefeitura, não se trata de um veículo de luxo. “A prefeitura encontrou um carro 4x4 com preço bem abaixo dos valores de outras caminhonetes 4x4 disponíveis no mercado. Este carro, apesar de não ser um modelo popular, em nada se parece com um veículo de luxo, pois se trata de um veículo intermediário adquirido para trabalho, que não dispõe de ‘luxos’ e funcionalidades que outros modelos da mesma marca apresentam.”
A assessoria alega também que o veículo com tração nas quatro rodas é necessário por causa da topografia de Vargem Alta, que é muito montanhosa. Além disso, destaca a gestão municipal, o dinheiro para a compra do veículo não é proveniente da verba da Saúde para combater a pandemia de Covid
e nem do setor de Obras para reparação de estradas do município.