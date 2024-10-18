Cidade do ES começa a cobrar pelo estacionamento rotativo

O estacionamento rotativo em Baixo Guandu vai funcionar de segunda a sábado Crédito: Lavínia Firme/PMBG

A Prefeitura de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, começa nesta segunda-feira (21) a cobrar pelo uso do estacionamento rotativo no centro da cidade. Os carros vão pagar R$ 2 por hora e as motocicletas, R$ 1,50, com validade para cinco horas.

O rotativo vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. Os usuários poderão fazer o pagamento do serviço por meio de aplicativo (Conect Digital) ou em lojas credenciadas, PIX, cartão de crédito ou débito, boleto bancário ou pagamento em dinheiro junto aos agentes credenciados e também via Whats App da empresa pelo número (19) 99785-3810.

Haverá uma tolerância de 10 minutos para a utilização das vagas. Caso o motorista não regularize o pagamento pelo serviço, será gerada uma tarifa de pós-utilização, no valor de R$ 15, que deverá ser quitada em até 24 horas.

E caso o usuário não ative o tíquete ou não pague a tarifa de pós-utilização e ele seja notificado novamente, estará sujeito a uma multa de trânsito no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A prefeitura criou 659 vagas para carros de passeio e 250 para motocicletas. Pelo contrato de concessão, a empresa vencedora da licitação irá repassar ao município 40,2% de todo o valor arrecadado pelo serviço, que deverá ser empregado em melhorias para o trânsito. Não haverá isenções de pagamento, mas idosos e deficientes físicos terão vagas especiais.

EXCESSO DE VEÍCULOS NAS RUAS

A cobrança pelo estacionamento rotativo foi antecedida de uma campanha educativa que durou três semanas. O serviço já existiu em Baixo Guandu, mas foi extinto em 2021 e está voltando agora devido ao grande aumento no número de carros que circulam pela cidade.

Segundo dados da prefeitura, Baixo Guandu tem 26.068 veículos registrados para uma população de 30.674 pessoas, o que dá uma proporção de 1,17 pessoa por veículo.