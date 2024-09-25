“Caveira” capixaba faz história na Alemanha

O cabo Erly Batista Neto, do Batalhão de Missões Especiais (BME), fez história no Campeonato Mundial de Remo Master em Brandenburg, Alemanha
. Ele conquistou três medalhas de ouro na competição que contou com a participação de 726 clubes de 51 países e mais de 3,6 mil atletas, realizada entre os dias 11 e 15 de setembro.
O militar integrou a equipe de remo do clube Corinthians Paulista. A principal conquista do cabo da Polícia Militar
do ES foi sua vitória na prova Individual Single Skiff, categoria B (36 a 42 anos), considerada uma das mais desafiadoras do campeonato.
Além disso, o cabo Erly venceu na prova Four skiff, categoria B, e no Quatro com Timoneiro, categoria A (27 a 35 anos), confirmando sua posição como o atleta brasileiro com o maior número de vitórias na competição internacional.
No plano coletivo, o atleta do Clube Álvares Cabral no Espírito Santo ajudou o Corinthians a se sagrar campeão geral e campeão masculino do torneio - uma façanha inédita, já que é a primeira vez em 50 anos que um clube fora da Europa ergue esse troféu tão cobiçado.
Grupo de elite da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o BME adota táticas e técnicas especiais em situações que exigem atuação especializada em ocorrências de natureza especial, como em ações de controle de distúrbios Civis, ocorrências com artefatos explosivos e em ocorrências de alta complexidade envolvendo reféns. Seus integrantes são conhecidos como “caveiras”, símbolo da tropa especializada.