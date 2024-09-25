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Leonel Ximenes

“Caveira” capixaba faz história na Alemanha

Militar do  Batalhão de Missões Especiais (BME) trouxe três ouros em competição que reuniu 726 clubes de 51 países e mais de 3,6 mil atletas

Públicado em 

25 set 2024 às 17:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cabo Erly comemora, com a bandeira do BME, mais uma vitória no Mundial de Remo Master na Alemanha
Cabo Erly comemora, com a bandeira do BME, mais uma vitória no Mundial de Remo Master na Alemanha Crédito: PMES/Divulgação
O cabo Erly Batista Neto, do Batalhão de Missões Especiais (BME), fez história no Campeonato Mundial de Remo Master em Brandenburg, Alemanha. Ele conquistou três medalhas de ouro na competição que contou com a participação de 726 clubes de 51 países e mais de 3,6 mil atletas, realizada entre os dias 11 e 15 de setembro.
O militar integrou a equipe de remo do clube Corinthians Paulista. A principal conquista do cabo da Polícia Militar do ES foi sua vitória na prova Individual Single Skiff, categoria B (36 a 42 anos), considerada uma das mais desafiadoras do campeonato.
Além disso, o cabo Erly venceu na prova Four skiff, categoria B, e no Quatro com Timoneiro, categoria A (27 a 35 anos), confirmando sua posição como o atleta brasileiro com o maior número de vitórias na competição internacional.
No plano coletivo, o atleta do Clube Álvares Cabral no Espírito Santo ajudou o Corinthians a se sagrar campeão geral e campeão masculino do torneio - uma façanha inédita, já que é a primeira vez em 50 anos que um clube fora da Europa ergue esse troféu tão cobiçado.

O QUE É O BME

Grupo de elite da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o BME adota táticas e técnicas especiais em situações que exigem atuação especializada em ocorrências de natureza especial, como em ações de controle de distúrbios Civis, ocorrências com artefatos explosivos e em ocorrências de alta complexidade envolvendo reféns. Seus integrantes são conhecidos como “caveiras”, símbolo da tropa especializada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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