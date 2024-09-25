“Caveira” capixaba faz história na Alemanha

Cabo Erly comemora, com a bandeira do BME, mais uma vitória no Mundial de Remo Master na Alemanha Crédito: PMES/Divulgação

O cabo Erly Batista Neto, do Batalhão de Missões Especiais (BME), fez história no Campeonato Mundial de Remo Master em Brandenburg, Alemanha . Ele conquistou três medalhas de ouro na competição que contou com a participação de 726 clubes de 51 países e mais de 3,6 mil atletas, realizada entre os dias 11 e 15 de setembro.

O militar integrou a equipe de remo do clube Corinthians Paulista. A principal conquista do cabo da Polícia Militar do ES foi sua vitória na prova Individual Single Skiff, categoria B (36 a 42 anos), considerada uma das mais desafiadoras do campeonato.

Além disso, o cabo Erly venceu na prova Four skiff, categoria B, e no Quatro com Timoneiro, categoria A (27 a 35 anos), confirmando sua posição como o atleta brasileiro com o maior número de vitórias na competição internacional.

No plano coletivo, o atleta do Clube Álvares Cabral no Espírito Santo ajudou o Corinthians a se sagrar campeão geral e campeão masculino do torneio - uma façanha inédita, já que é a primeira vez em 50 anos que um clube fora da Europa ergue esse troféu tão cobiçado.

O QUE É O BME