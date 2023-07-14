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Leonel Ximenes

Carro de luxo será estrela de leilão beneficente no ES

Veículo deverá ser um Jaguar ou modelo semelhante; com foco na subnutrição  infantil, instituição atende 150 crianças em Vila Velha

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 03:15

Públicado em 

14 jul 2023 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O leilão será realizado no dia 3 de agosto, em Vila Velha
O leilão será realizado no dia 3 de agosto, em Vila Velha Crédito: Divulgação
Um carro de luxo é a grande estrela do leilão beneficente, em favor do Instituto Tkare, que será realizado no dia 3 de agosto, às 19h, na loja All Car, em Vila Velha. Além do automóvel, o pregão terá joias exclusivas, objetos de arte e perfumes.
O modelo do automóvel ainda não foi definido, mas a coluna apurou que existem grandes chances de ser um Jaguar, ou um carro de luxo com um perfil muito próximo a esse. Em até duas semanas a lista completa dos itens disponíveis para o leilão será divulgada no site www.HDLeiloes.com.br.
Instituto Tkare é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo principal combater a subnutrição infantil. O Tkare atua com o projeto Melhor Infância há quase dois anos com foco na subnutrição infantil, atendendo aproximadamente 150 crianças em situação de extrema pobreza em uma creche na Barra do Jucu, em Vila Velha.
Toda a verba arrecadada no leilão será revertida para mudar essa realidade, inclusive para a fabricação do 1º lote da Sopa Nutritiva, que contém micro e macronutrientes essenciais para uma criança.
Para mais informações e compra de ingressos para o leilão, entre em contato com o Instituto TKare pelo número (27) 99504-2334 ou com a HD Leilões pelo número 0800-707-9339.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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