Candidato a prefeito de Vitória será secretário de Vidigal na Serra

Halpher Luiggi (PL) logo após votar no Centro de Vitória: ele teve apenas 998 votos Crédito: Vibes Company

O engenheiro civil Halpher Luiggi, que foi candidato a prefeito de Vitória pelo PL , já acertou com Sérgio Vidigal e vai assumir a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade na gestão do pedetista. A pasta ainda será criada, mas já é certo que vai absorver, por exemplo, a gestão da mobilidade urbana que hoje é vinculada à Secretaria de Obras.

Funcionário de carreira da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Luiggi é ligado politicamente a Magno Malta, mas o ex-senador não foi consultado para a indicação - o convite partiu diretamente do prefeito eleito da Serra.

O futuro secretário não teve um bom desempenho na sua primeira experiência eleitoral. Décimo colocado entre os 14 candidatos na Capital, com apenas 998 votos (0,58% do total), Halpher é considerado um quadro técnico por excelência e já ocupou cargos de muita relevância em sua carreira.

Foi diretor-geral e executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Brasília, superintendente do órgão no Espírito Santo, coordenador estadual da ANTT e diretor-geral do DER-ES no último governo Paulo Hartung.

A ele vai caber, por exemplo, a gestão de obras na rede municipal de Saúde e Educação, além das obras viárias na Serra . Também será responsável pela condução das futuras Parcerias Público-Privadas (PPP) e o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) no município.

Na campanha, pressionado pelo padrinho político Magno Malta, Halpher focou muito na chamada “pauta de costumes”, incluindo a ideologia de gênero, conceito tão em moda entre os apoiadores do presidente Bolsonaro (sem partido).

MAIS DOIS NOMES PARA O SECRETARIADO

A coluna apurou também que Enio Bergoli, ex-secretário estadual da Agricultura e ex-diretor-geral do DER-ES, vai ocupar a pasta de Serviços Urbanos, uma espécie de grande zeladoria do município. E Dayse Lemos, que já foi titular da Secretaria Estadual de Cultura (Secult) e da Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos (Seger), e que é muito ligada ao ex-governador Paulo Hartung, assumirá a mesma pasta na Serra.