Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Candidato a prefeito de Vitória será secretário de Vidigal na Serra

Halpher Luiggi, que ficou em 10° lugar na corrida eleitoral, vai assumir a  Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, que será criada

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 19:23

Públicado em 

22 dez 2020 às 19:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Candidato a prefeito, Halpher Luiggi (PL) votou às 11h30 no Centro de Vitória
Halpher Luiggi (PL) logo após votar no Centro de Vitória: ele teve apenas 998 votos Crédito: Vibes Company
O engenheiro civil Halpher Luiggi, que foi candidato a prefeito de Vitória pelo PL, já acertou com Sérgio Vidigal e vai assumir a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade na gestão do pedetista. A pasta ainda será criada, mas já é certo que vai absorver, por exemplo, a gestão da mobilidade urbana que hoje é vinculada à Secretaria de Obras.
Funcionário de carreira da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Luiggi é ligado politicamente a Magno Malta, mas o ex-senador não foi consultado para a indicação - o convite partiu diretamente do prefeito eleito da Serra.
O futuro secretário não teve um bom desempenho na sua primeira experiência eleitoral. Décimo colocado entre os 14 candidatos na Capital, com apenas 998 votos (0,58% do total), Halpher é considerado um quadro técnico por excelência e já ocupou cargos de muita relevância em sua carreira.
Foi diretor-geral e executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Brasília, superintendente do órgão no Espírito Santo, coordenador estadual da ANTT e diretor-geral do DER-ES no último governo Paulo Hartung.

Veja Também

Secretários de Luciano Rezende nas equipes de Arnaldinho e Vidigal

Eleição na Câmara da Serra pode virar nova disputa entre Audifax e Vidigal

A ele vai caber, por exemplo, a gestão de obras na rede municipal de Saúde e Educação, além das obras viárias na Serra. Também será responsável pela condução das futuras Parcerias Público-Privadas (PPP) e o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) no município.
Na campanha, pressionado pelo padrinho político Magno Malta, Halpher focou muito na chamada “pauta de costumes”, incluindo a ideologia de gênero, conceito tão em moda entre os apoiadores do presidente Bolsonaro (sem partido).

MAIS DOIS NOMES PARA O SECRETARIADO

A coluna apurou também que Enio Bergoli, ex-secretário estadual da Agricultura e ex-diretor-geral do DER-ES, vai ocupar a pasta de Serviços Urbanos, uma espécie de grande zeladoria do município. E Dayse Lemos, que já foi titular da Secretaria Estadual de Cultura (Secult) e da Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos (Seger), e que é muito ligada ao ex-governador Paulo Hartung, assumirá a mesma pasta na Serra.
Sérgio Vidigal deve anunciar todos os nomes que vão compor o seu secretariado depois do Natal. Na live Papo de Colunista, ele declarou que esta será sua última experiência na vida pública como político. Depois dos quatro anos de mandato, o pedetista prometeu encerrar a carreira e não concorrer à reeleição para o que poderia ser seu quinto mandato à frente da Prefeitura da Serra.

Veja Também

Empresa na Serra espionava Google Drive de concorrente para fraudar licitação

Vidigal: 30% das secretarias e dos comissionados serão cortados na Serra

Vidigal define equipe de transição na Serra. Conheça os nomes

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

magno malta Sérgio Vidigal Serra Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
Chá de melissa: veja 8 benefícios para a saúde
Imagem de destaque
5 sinais de que está na hora de trocar a escova de dentes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados