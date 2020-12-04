Vidigal define equipe de transição na Serra. Conheça os nomes

Sérgio Vidigal durante o debate promovido por A Gazeta/CBN Crédito: Fernando Madeira

O prefeito eleito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), vai divulgar daqui a pouco os integrantes da sua equipe de transição. A coluna antecipa os nomes: vão auxiliar o futuro prefeito na passagem de gestão a economista, doutora pela USP, servidora da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-ES) e consultora do Tesouro Estadual Andressa Rodrigues Pavão; o administrador, mestre em Gestão Estratégica (UNB) e especialista em marketing Luiz Fernando Mello Leitão; e Rodrigo Barcellos Gonçalves, mestre em Ciências Contábeis (Fucape), advogado especializado em Direito Administrativo.

Os três nomes já foram encaminhados ao prefeito Audifax Barcelos (Rede) oficializando a equipe de transição. Vidigal optou por um grupo com perfil mais técnico. Andressa Pavão será a coordenadora do colegiado.

Segundo a coluna apurou, não existe compromisso do prefeito eleito de aproveitar os integrantes desse grupo na gestão municipal, que começa no dia 1º de janeiro. No ofício enviado ao prefeito da Serra, Vidigal reitera que necessita da infraestrutura necessária ao desenvolvimento dos trabalhos, incluindo espaço físico adequado, equipamentos e pessoal.

Ele lembra que, como previsto na legislação, o início do processo de transição deverá ocorrer até a próxima segunda-feira (7), a partir das 8h, com término na data da posse (1º de janeiro).

AUDIFAX JÁ INDICOU NOMES TAMBÉM

Audifax Barcelos, por sua vez, já indicou para interlocução com a equipe de transição do prefeito eleito o coordenador de governo, José Eduardo Azevedo; e os secretários de Administração, Anckimar Pratissolli; Fazenda, Pedro Firme; e Planejamento Estratégico, Lauriete Caneva. Também compõem a equipe o procurador-geral municipal, Vitor Soares Silvares; e a assessora técnica Maisa Eufrásia.