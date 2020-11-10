Campanha eleitoral no ES já arrecadou mais dinheiro do que 46 municípios

Candidatos aos cargos de prefeito e vereador nas eleições municipais no Espírito Sant
o declararam um total de R$ 79.001.727,41 em recursos arrecadados até a última segunda-feira (9). Desse total, R$ 61.293.512,10 são proveniente de recursos públicos (77,59%) e R$ 17.708.215,31 são de recursos privados (22,41%).
O valor destinado às campanhas é maior do que o receita arrecadada por 46 municípios capixabas, segundo a prestação de contas de 2019 enviada ao Tribunal de Contas
. As despesas contratadas, por sua vez, somam R$ 42.379.588,91, mais do que prefeitos de 20 municípios do Estado tiveram em caixa para administrar suas cidades ano passado.
Em Vitória, os recursos de candidatos a prefeito e a vereadores somam R$ 8.757.880,75, sendo R$ 6.912.381,46 (78,93%) de recursos públicos e R$ 1.845.499,29 (21,07%) de recursos privados. As despesas contratadas chegam a R$ 6.244.740,07.
Na vizinha Vila Velha, as campanhas arrecadaram praticamente a metade do arrecadado em Vitória, totalizando R$ 4.478.763,99. Desse valor, R$ 3.220.811,22 (71,91%) são de recursos públicos e R$ 1.257.952,77 (28,09%) de recursos privados. Por lá, as campanhas contrataram R$ 2.629.958,73 até o momento.
No município da Serra
, a arrecadação de recursos se aproxima mais da Capital: já são R$ 7.002.959,34 em receitas, sendo R$ 5.624.712,16 (80,32%) de recursos públicos e outros R$ 1.378.247,18 (19,68%) de recursos privados. As despesas contratadas somam R$ 4.550.126,64.
Em Cariacica, as campanhas conseguiram arrecadar R$ 3.989.561,56 em receitas. Os recursos públicos estão na ordem de R$ 3.081.664,09 (77,24%), enquanto os privados somam R$ 907.897,47 (22,76%). As despesas contratadas por lá chegam a R$ 2.361.108,45.
Somando as receitas arrecadas nos quatro municípios, o valor chega a R$ 24.229.165,64, ou seja, 30,7% do que já foi arrecadado em todo o Estado. E já superou em R$ 3 milhões o que arrecadou o município de Divino de São Lourenço
ao longo de todo o ano de 2019: R$ 21.183.566,37, de acordo com o Tribunal de Contas.