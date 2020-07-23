Câmara de Vitória realiza sua primeira sessão solene virtual

Amanhã (24), às 16h, a Câmara Municipal de Vitória
realizará sua primeira sessão solene virtual, transmitida pelos canais oficiais da instituição (Facebook e YouTube). A solenidade, proposta pelo vereador Roberto Martins
(Rede), traz uma reflexão sobre o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.
Na ocasião, será realizada uma homenagem especial a dona Laura Felizardo, quilombola de origem Bantu, grupo etnolinguístico que contribuiu no processo de formação e construção da identidade afro-brasileira capixaba. Matriarca da cultura Bantu do ES e mãe do bailarino e pesquisador Paulo Fernandes, ela morreu no mês passado, aos 92 anos.
Além de atuar em diversas áreas culturais, como cinema
, performance, projetos socioeducativos, ensaios fotográficos, documentários, desfile de moda, dona Laura foi reverenciada como a representante afrodescendente mais querida do Estado. “Sua grandiosidade de alma nos deixa um legado inesgotável que nos revela pertencentes à maior potência do mundo, o congo, endêmico no ES”, justificou Martins.
O vereador promoverá o painel intitulado “Mulheres negras
tecendo resistências”, que contará com a participação de diversas professoras e representantes de movimentos sociais.
"Essa data é um importante marco na luta antirracista, por isso vamos realizar uma sessão solene em homenagem às mulheres negras que se destacam em Vitória
, em diferentes áreas de atuação. Além das homenagens protocolares, teremos cinco painéis que trazem situações vivenciadas por elas e que todos nós devemos conhecer para entender o universo delas e somar nessa batalha contra o racismo", explicou Roberto Martins.