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Leonel Ximenes

Câmara de Vitória realiza sua primeira sessão solene virtual

Solenidade que será transmitida amanhã (24) pelas redes sociais da CMV homenageia o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Públicado em 

23 jul 2020 às 18:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dona Laura Felizardo, quilombola de origem Bantu, será homenageada em sessão solene da Câmara de Vitória. Ela morreu em junho passado aos 92 anos de idade
Dona Laura Felizardo, quilombola de origem Bantu que morreu no mês passado, será a grande homenageada Crédito: Álbum de família
Amanhã (24), às 16h, a Câmara Municipal de Vitória realizará sua primeira sessão solene virtual, transmitida pelos canais oficiais da instituição (Facebook e YouTube). A solenidade, proposta pelo vereador Roberto Martins (Rede), traz uma reflexão sobre o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.
Na ocasião, será realizada uma homenagem especial a dona Laura Felizardo, quilombola de origem Bantu, grupo etnolinguístico que contribuiu no processo de formação e construção da identidade afro-brasileira capixaba. Matriarca da cultura Bantu do ES e mãe do bailarino e pesquisador Paulo Fernandes, ela morreu no mês passado, aos 92 anos.
Além de atuar em diversas áreas culturais, como cinema, performance, projetos socioeducativos, ensaios fotográficos, documentários, desfile de moda, dona Laura foi reverenciada como a representante afrodescendente mais querida do Estado. “Sua grandiosidade de alma nos deixa um legado inesgotável que nos revela pertencentes à maior potência do mundo, o congo, endêmico no ES”, justificou Martins.
O vereador promoverá o painel intitulado “Mulheres negras tecendo resistências”, que contará com a participação de diversas professoras e representantes de movimentos sociais.

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"Essa data é um importante marco na luta antirracista, por isso vamos realizar uma sessão solene em homenagem às mulheres negras que se destacam em Vitória, em diferentes áreas de atuação. Além das homenagens protocolares, teremos cinco painéis que trazem situações vivenciadas por elas e que todos nós devemos conhecer para entender o universo delas e somar nessa batalha contra o racismo", explicou Roberto Martins.

CONFIRA AS PALESTRAS

  1. Nelma Monteiro (professora e integrante do Movimento de Mulheres Negras). Tema: "A luta da mulher negra no Brasil".
  2. Ana Paula Rocha (professora e militante do Círculo Palmarino). Tema: "Mulheres negras: resistências e bem viver".
  3. Rozilene de Sá (sócia na Avivar Eventos e Serviços e diretora da Amacentro). Tema: "O empoderamento e o fortalecimento da mulher negra".
  4. Maria Helena Martins (estudante de Serviço Social e integrante do Levante Popular da Juventude). Tema: "Racismo e transfobia".
  5. Pandora da Luz (designer de moda e ativista social). Tema: "Mulheres negras e a política".
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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