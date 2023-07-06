Bem-vindo ao século 21: prefeitura lança aplicativo Cariacica Digital

Os moradores de Cariacica
agora contam com uma nova ferramenta para acesso a serviços públicos oferecidos pelo município, o aplicativo Cariacica Digital. O lançamento da ferramenta, segundo a prefeitura, faz parte do processo de informatização e modernização da gestão pública municipal.
Pelo Cariacica Digital, o morador poderá agendar consulta médica, consultar as vagas de emprego oferecidas pela Agência do Trabalhador, solicitar serviços como tapa-buraco e iluminação pública, acionar o Procon e abrir processo eletrônico, entre outros serviços.
Para usar a ferramenta, é necessário baixar o aplicativo nas lojas Google Play ou App Store. Para a utilização de alguns serviços será necessário realizar um cadastro no minhaconta.cariacica.es.gov.br, o mesmo utilizado na plataforma Minha Saúde. Após a confirmação do cadastro, o morador já poderá utilizar a ferramenta.
O aplicativo faz parte do programa estratégico de governo
Cariacica Digital, que tem como objetivo implantar o Governo Digital em diversas áreas e ações do município.