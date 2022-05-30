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Leonel Ximenes

Banestes gasta mais de R$ 50 mil com palestra de 90 minutos

Comediante e palestrante falou sobre  “Criatividade e coragem para se reinventar”

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 14:58

Públicado em 

30 mai 2022 às 14:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Murilo Gun durante apresentação para os funcionários do Sistema Banestes
Murilo Gun durante apresentação para os funcionários do Sistema Banestes Crédito: Facebook do Banestes
Banestes gastou R$ 55 mil para pagar o cachê do palestrante e comediante Murilo Gun, que falou para os funcionários do Sistema Banestes no dia 21 de maio, das 12h às 13h30. Conforme publicado na edição desta segunda (30) do Diário Oficial, a contratação da palestra “Criatividade e coragem para se reinventar” foi feita sem licitação (inexigibilidade de licitação).
Gun é um dos pioneiros nos trabalhos com internet e criatividade no Brasil. É autor de livros sobre internet, já trabalhou com tecnologia, administração de empresas, e ainda fez apresentações de stand-up comedy.
No Instagram, o palestrante-comediante soma 675 mil seguidores e tem diversos vídeos no YouTube que abordam a importância da criatividade.

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Em resposta à demanda da coluna, a assessoria do Banco do Estado diz que no dia 21 foi realizado seu grande evento anual de colaboradores, o primeiro presencial após a pandemia, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz. O encontro, ainda segundo o banco, contou com a participação de quase 2 mil colaboradores do Sistema Financeiro Banestes.

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O edital de contratação do palestrante e comediante publicado no Diário Oficial
O edital de contratação do palestrante e comediante publicado no Diário Oficial Crédito: Reprodução do Diário Oficial
“Um dos pontos altos do evento foi a palestra conduzida por Murilo Gun, um dos pioneiros da internet no Brasil, que ganhou dois prêmios iBest como melhor site pessoal, publicou dois livros sobre internet, foi empresário por 10 anos e também comediante. O tema da apresentação foi ‘Criatividade e Coragem para se Reinventar’, que trouxe reflexões sobre soluções práticas para desafios”, diz nota enviada pela assessoria do Banestes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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