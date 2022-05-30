Banestes gasta mais de R$ 50 mil com palestra de 90 minutos

O Banestes
gastou R$ 55 mil para pagar o cachê do palestrante e comediante Murilo Gun, que falou para os funcionários do Sistema Banestes no dia 21 de maio, das 12h às 13h30. Conforme publicado na edição desta segunda (30) do Diário Oficial, a contratação da palestra “Criatividade e coragem para se reinventar” foi feita sem licitação (inexigibilidade de licitação).
Gun é um dos pioneiros nos trabalhos com internet e criatividade no Brasil. É autor de livros sobre internet, já trabalhou com tecnologia, administração de empresas, e ainda fez apresentações de stand-up comedy.
No Instagram, o palestrante-comediante soma 675 mil seguidores e tem diversos vídeos no YouTube que abordam a importância da criatividade.
Em resposta à demanda da coluna, a assessoria do Banco do Estado diz que no dia 21 foi realizado seu grande evento anual de colaboradores, o primeiro presencial após a pandemia, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz
. O encontro, ainda segundo o banco, contou com a participação de quase 2 mil colaboradores do Sistema Financeiro Banestes.
“Um dos pontos altos do evento foi a palestra conduzida por Murilo Gun, um dos pioneiros da internet no Brasil
, que ganhou dois prêmios iBest como melhor site pessoal, publicou dois livros sobre internet, foi empresário por 10 anos e também comediante. O tema da apresentação foi ‘Criatividade e Coragem para se Reinventar’, que trouxe reflexões sobre soluções práticas para desafios”, diz nota enviada pela assessoria do Banestes.