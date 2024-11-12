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Leonel Ximenes

Ave em grave ameaça de extinção no mundo estará em uniforme no ES

Endêmica da Mata Atlântica,  espécie tem uma população estimada de apenas 20 indivíduos conhecidos, restritos à Região Serrana do Espírito Santo

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 10:47

Públicado em 

12 nov 2024 às 10:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Uniforme da rede escolar de Vargem Alta com a imagem da saíra-apunhalada, ave símbolo do município
Uniforme da rede escolar de Vargem Alta com a imagem da saíra-apunhalada, ave símbolo do município Crédito: Divulgação
Símbolo do município de Vargem Alta, a saíra-apunhalada (Nemosia rourei) estará presente nos uniformes das escolas municipais. A partir de 2025, os alunos da rede pública de ensino vão, literalmente, vestir a camisa do pássaro como símbolo de orgulho e compromisso com a biodiversidade local.
A imagem da saíra-apunhalada em posição de pouso, juntamente com o brasão de Vargem Alta, será estampada nos uniformes, promovendo a conscientização ambiental e reforçando o papel dos jovens como embaixadores da conservação.
"Somos todos saíra-apunhalada" é o lema que une a comunidade e as escolas em torno de um objetivo comum: preservar essa espécie única e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações.
Endêmica da Mata Atlântica, essa ave emblemática tem uma população estimada de apenas 20 indivíduos conhecidos, restritos à Região Serrana do Espírito Santo, incluindo Vargem Alta, Castelo e Santa Teresa.
A espécie, registrada pela primeira vez em 1870 e redescoberta em 1998, enfrentou diversas ameaças ao longo dos anos, como a perda de habitat devido ao desmatamento e exploração ilegal de recursos florestais, além dos efeitos das mudanças climáticas e da baixa variabilidade genética.
Fauna
Saíra-apunhalada, ave símbolo de Vargem Alta Crédito: Gabriel Bonfá/Instituto Marcos Daniel
A urgência em proteger a saíra-apunhalada levou à criação, em 2020, do Programa de Conservação da Saíra-apunhalada (PCSA) pelo Instituto Marcos Daniel, que desde então tem realizado esforços de monitoramento e engajamento comunitário. A Lei 1.521/2024 instituiu o pássaro como símbolo do município.

COMO SURGIU A IDEIA?

De acordo com Anderson Deprá, assessor de gestão pública e presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Vargem Alta, a ideia surgiu durante a formatura da 3ª turma do Programa Ser Mata Atlântica.
“A saíra-apunhalada tem um papel fundamental para o município de Vargem Alta, não apenas por ser uma das aves mais raras e ameaçadas do mundo, mas também como um símbolo de seu compromisso com a preservação ambiental”, afirmou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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