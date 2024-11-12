Ave em grave ameaça de extinção no mundo estará em uniforme no ES

Uniforme da rede escolar de Vargem Alta com a imagem da saíra-apunhalada, ave símbolo do município Crédito: Divulgação

Nemosia rourei) estará presente nos uniformes das escolas municipais. A partir de 2025, os alunos da rede pública de ensino vão, literalmente, vestir a camisa do pássaro como símbolo de orgulho e compromisso com a biodiversidade local. Símbolo do município de Vargem Alta , a saíra-apunhalada () estará presente nos uniformes das escolas municipais. A partir de 2025, os alunos da rede pública de ensino vão, literalmente, vestir a camisa do pássaro como símbolo de orgulho e compromisso com a biodiversidade local.

A imagem da saíra-apunhalada em posição de pouso, juntamente com o brasão de Vargem Alta, será estampada nos uniformes, promovendo a conscientização ambiental e reforçando o papel dos jovens como embaixadores da conservação.

"Somos todos saíra-apunhalada" é o lema que une a comunidade e as escolas em torno de um objetivo comum: preservar essa espécie única e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações.

Endêmica da Mata Atlântica, essa ave emblemática tem uma população estimada de apenas 20 indivíduos conhecidos, restritos à Região Serrana do Espírito Santo, incluindo Vargem Alta, Castelo e Santa Teresa.

A espécie, registrada pela primeira vez em 1870 e redescoberta em 1998, enfrentou diversas ameaças ao longo dos anos, como a perda de habitat devido ao desmatamento e exploração ilegal de recursos florestais, além dos efeitos das mudanças climáticas e da baixa variabilidade genética.

Saíra-apunhalada, ave símbolo de Vargem Alta Crédito: Gabriel Bonfá/Instituto Marcos Daniel

A urgência em proteger a saíra-apunhalada levou à criação, em 2020, do Programa de Conservação da Saíra-apunhalada (PCSA) pelo Instituto Marcos Daniel, que desde então tem realizado esforços de monitoramento e engajamento comunitário. A Lei 1.521/2024 instituiu o pássaro como símbolo do município.

COMO SURGIU A IDEIA?

De acordo com Anderson Deprá, assessor de gestão pública e presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Vargem Alta, a ideia surgiu durante a formatura da 3ª turma do Programa Ser Mata Atlântica.