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Leonel Ximenes

Augusto Aras apresenta no STF ação contra pensão vitalícia no ES

Procurador-geral da República questiona lei de Mucurici que beneficia prefeitos e vices falecidos no exercício do mandato

Públicado em 

03 fev 2021 às 17:24
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Segundo Aras, as normas do município capixaba violam princípios como o republicano, da igualdade, da moralidade e da impessoalidade
Segundo Aras, as normas de Mucurici violam princípios como o republicano, da igualdade, da moralidade e da impessoalidade Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Está na mira da Procuradoria-Geral da República a lei municipal de Mucurici, no Norte do ES, que concede pensão vitalícia a dependentes de prefeitos e vice-prefeitos falecidos no exercício do mandato. O PGR Augusto Aras ajuizou uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), no Supremo Tribunal Federal (STF), ação que está com o ministro Dias Toffoli.
Aras defende que as normas do município capixaba violam  princípios como o republicano, da igualdade, da moralidade e da impessoalidade e, ainda, o parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal, que submete todos os ocupantes de cargos temporários, inclusive cargos eletivos em comissão, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Segundo o STF, a pensão foi instituída em 1977 e reajustada por duas leis subsequentes. Embora anteriores à Constituição Federal de 1988, as leis continuam válidas e produzem efeitos, conforme informado pelo prefeito de Mucurici à Procuradoria-Geral da República.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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STF Mucurici Dias Toffoli Augusto Aras Procuradoria-Geral da República (PGR)
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