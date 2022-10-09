Leonel Ximenes

Atleta capixaba consegue ajuda para disputar Mundial na Espanha

Aluno de baixa renda do Instituto Neymara Carvalho, ele disputará a última etapa do  Circuito Mundial Pro Júnior de Bodyboarding

Públicado em 

09 out 2022 às 02:11
Paulo Galatti busca apoio para disputar final do Circuito Mundial na Espanha
Paulo Galatti  estava tentando arrecadar R$ 15 mil para a competir na etapa final do Circuito Mundial Pro Júnior de Bodyboarding Crédito: Reprodução / Instagram @paulogalatti_
O jovem capixaba Paulo Galatti, de 17 anos, não precisa mais recorrer à vaquinha on-line, como vinha fazendo, para disputar a final do Circuito Mundial Pro Júnior de Bodyboarding, na Espanha. Ele estava tentando arrecadar R$ 15 mil para custear a viagem.
Aluno de baixa renda do Instituto Neymara Carvalho, o atleta acaba de formalizar um contrato de patrocínio com a ArcelorMittal Tubarão, que custeará sua ida para essa última etapa do torneio.
Galatti é uma das estrelas da nova geração do esporte capixaba e único representante brasileiro na categoria Pro Júnior. Ele participará da disputa final do Mundial, na Ilha Gran Canária, de 15 a 30 de outubro. O atleta tem no currículo conquistas como o Capixaba Open de 2021 e o Mundial em Marcona, no Peru, neste ano.

Além da disputa na ilha espanhola, o capixaba concorre ao top 3 do Circuito Brasileiro. Paulo tem no currículo a conquista do Capixaba Open de 2021, e já conquistou o lugar mais alto do pódio na etapa do Mundial que foi realizada em Marcona, no Peru, neste ano.

Até aqui, o Mundial teve seis etapas, mas por questões financeiras, Paulo só esteve presente em três. E quando foi, não desperdiçou a oportunidade. “Na primeira vez, conquistei o bronze, em Lurín, no Peru. Na segunda viagem faturei o ouro, em Marcona, também no Peru, e na última etapa fiquei em 5º lugar, em Antagofasta, no Chile.”
Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

