Neymara Carvalho é decacampeã do Circuito Brasileiro de bodyboarding

Neymara Carvalho celebra o decacampeonato brasileiro de bodyboarding Crédito: Pietra Espínola/Capixaba Bodyboarding Brasil

Neymara Carvalho foi a campeã do Circuito Nacional de Bodyboarding na temporada 2021. Os título foi confirmados neste domingo (5) no Capixaba Bodyboarding Brasil, em Vila Velha. A Barra do Jucu recebeu a última e decisiva etapa do circuito nacional da modalidade. A capixaba celebrou seu décimo título nacional.

Maior nome do bodyboarding brasileiro de todos os tempos, Neymara Carvalho provou que é a rainha do esporte. Pentacampeã mundial, a Pequena Notável só tinha uma chance de levar o decacampeonato brasileiro: ser vencedora na etapa na Barra do Jucu. Após eliminar Joselaine Amorim no Round 4, Neymara passou por Maylla Venturin na semifinal e na decisão bateu a paranaense Guta Borges na final por 12,75 x 10,40.

“Tudo que eu me proponho a fazer eu busco fazer o melhor. Eu sabia que seria difícil e minha experiência também ajudou muito. Esse é o meu maior trunfo hoje em dia. Eu quero me dedicar 100% ao esporte ainda e ano que vem pretendo competir por mais um título mundial. A energia do público ajuda muito. Quero agradecer a todos que torceram e dizer que esse é meu retorno. O que eu faço pelo esporte é com muito amor”, disse Neymara na comemoração.

Durante todo o campeonato, Neymara demonstrou ser uma das favoritas. Na semifinal a capixaba somou um dos maiores scores do campeonato ao totalizar 16,00. Além disso, ela conquistou um 9,00, a melhor onda surfada no dia, na bateria contra Maylla Venturin, terceira colocada junto de Maira Viana, do Espírito Santo. Guta Borges fechou o Capixaba Bodyboarding Brasil em segundo na categoria profissional feminina.

MASCULINO

Depois da decisão do título feminino foi a vez dos homens, em um domingo de suspense até a confirmação do campeão brasileiro de 2021. Bicampeão Mundial Pro Junior, Sócrates chegou ao Espírito Santo em busca do segundo título brasileiro. No entanto, foi eliminado nas quartas de final por Lucas Rodrigues. Bastou ao Doutorzinho torcer de fora da água. Os principais concorrentes foram eliminados um a um e ele pôde comemorar seu título.

“Estou muito feliz por essa conquista. Era algo que eu queria muito desde o início da temporada. Depois da minha vitória na primeira etapa eu assumi a liderança, mas essa categoria é muito forte. Gostaria de ter vencido a etapa, mas não deu. O importante é que o título veio. Muito obrigado à minha família, aos amigos e ao pessoal do Posto 5”, comemorou Sócrates Santana.

Após comemorar o título, Sócrates assistiu de camarote a bateria final entre Eder Luciano e Bruno Cajado, que definiu o campeão do Capixaba Bodyboarding Brasil. Tricampeão mundial do ISA Games, o catarinense Eder surfou muito nos momentos decisivos e na final usou da experiência para levar a melhor sobre o capixaba Bruno. O atleta de Itapema (SC) achou a melhor onda da bateria, um 8,00, e selou sua vitória na etapa com 14,75 x 12,20.

“Eu tentei jogar o jogo da maneira correta e deu certo. Essa vitória é muito importante. Venho fazendo um trabalho com o treinador Leonardo Costa, que é daqui do Espírito Santo, e já deu resultado. Queria muito finalizar o ano com uma vitória e ela veio. Agradeço a todos que fizeram parte desse momento”, disse Eder.