As multas milionárias recebidas pela Petrobras no ES. Saiba os valores

A Fiquem Sabendo
, agência de dados especializada no acesso a informações públicas, contabilizou as multas que a Petrobras
levou nos últimos 30 anos. E a conta também ficou salgada no Espírito Santo.
No Estado foram, ao todo, R$ 98,7 milhões somados em 144 penalidades. A mais antiga é de 2000, quando a estatal poluiu uma área de 1.000 m², por substância oleosa. A multa foi de R$ 5 mil.
A maior delas foi de R$ 20 milhões, resultado de uma ocorrência no município de Guarapari
. De acordo com a denúncia feita pela Coordenação-Geral de Emergências Ambientais do Ibama, na ocasião aconteceu uma descarga de 191,5m³ de petróleo, oriunda da instalação FPSO Cidade de Anchieta (FCDA), em 22 de janeiro de 2022.
Segundo o site da petrolífera
, a Petrobras conta com quatro plataformas marítimas de produção no Espírito Santo e duas unidades de processamento de gás no continente.
A produção do ES é escoada por um sistema logístico que envolve navios petroleiros e gaseiros, além da compressão do gás natural via malhas de gás submarina e terrestre. Sua base administrativa fica na Reta da Penha, em Vitória.