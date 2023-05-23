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Leonel Ximenes

As multas milionárias recebidas pela Petrobras no ES. Saiba os valores

A maior delas foi de R$ 20 milhões, resultado de uma ocorrência no município de Guarapari

Públicado em 

23 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Petrobras
Sede da Petrobras em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas, contabilizou as multas que a Petrobras levou nos últimos 30 anos. E a conta também ficou salgada no Espírito Santo.
No Estado foram, ao todo, R$ 98,7 milhões somados em 144 penalidades. A mais antiga é de 2000, quando a estatal poluiu uma área de 1.000 m², por substância oleosa. A multa foi de R$ 5 mil.
A maior delas foi de R$ 20 milhões, resultado de uma ocorrência no município de Guarapari. De acordo com a denúncia feita pela Coordenação-Geral de Emergências Ambientais do Ibama, na ocasião aconteceu uma descarga de 191,5m³ de petróleo, oriunda da instalação FPSO Cidade de Anchieta (FCDA), em 22 de janeiro de 2022.
Segundo o site da petrolífera, a Petrobras conta com quatro plataformas marítimas de produção no Espírito Santo e duas unidades de processamento de gás no continente.
A produção do ES é escoada por um sistema logístico que envolve navios petroleiros e gaseiros, além da compressão do gás natural via malhas de gás submarina e terrestre. Sua base administrativa fica na Reta da Penha, em Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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