Agronegócio no ES já rendeu quase R$ 5 bilhões em 2021. Saiba quem lidera

As exportações do agronegócio
no Espírito Santo já renderam, de janeiro a julho de 2021, o montante de US$ 903 milhões (R$ 4,7 bilhões), segundo informações do Ministério da Agricultura.
Os produtos florestais foram os responsáveis pela liderança das exportações, com o acumulado de faturamento de US$ 400.455.571, seguido pela exportação do café
(US$ 343.677.863) e de chá, mate e especiarias, com acúmulo de US$ 104.394.618.
O segmento com menor volume de exportação é o de produtos apícolas, que levantou US$ 7.386 em exportações.
Do outro lado da balança comercial, os produtos mais importados pelo Espírito Santo
foram do setor de cereais, farinhas e preparações (US$ 83.720.966), lácteos (US$ 36.562.802) e produtos oleaginosos (US$ 25.633.296).
Segundo o governo do Estado, o agronegócio absorve 33% da população economicamente ativa no ES, gera 30% do PIB estadual e se firma como a atividade econômica mais importante em 80% dos municípios capixabas.
E dados do IBGE
apontam que o Espírito Santo lidera a produção de oito itens do agronegócio no país: café, pimenta-do-reino, pimenta-rosa, ovos de codorna, chuchu, taioba, inhame e gengibre.