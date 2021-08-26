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Leonel Ximenes

Agronegócio no ES já rendeu quase R$ 5 bilhões em 2021. Saiba quem lidera

Exportações no setor, segundo o Ministério da Agricultura, movimentaram quase 1 bilhão de dólares no ano

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 15:22

Públicado em 

26 ago 2021 às 15:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A exportação de café é a segunda atividade que mais rendeu divisas no agronegócio capixaba em 2021
A exportação de café é a segunda atividade que mais rendeu divisas no agronegócio capixaba em 2021 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
As exportações do agronegócio no Espírito Santo já renderam, de janeiro a julho de 2021, o montante de US$ 903 milhões (R$ 4,7 bilhões), segundo informações do Ministério da Agricultura.
Os produtos florestais foram os responsáveis pela liderança das exportações, com o acumulado de faturamento de US$ 400.455.571, seguido pela exportação do café (US$ 343.677.863) e de chá, mate e especiarias, com acúmulo de US$ 104.394.618.
O segmento com menor volume de exportação é o de produtos apícolas, que levantou US$ 7.386 em exportações.
Do outro lado da balança comercial, os produtos mais importados pelo Espírito Santo foram do setor de cereais, farinhas e preparações (US$ 83.720.966), lácteos (US$ 36.562.802) e produtos oleaginosos (US$ 25.633.296).

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Segundo o governo do Estado, o agronegócio absorve 33% da população economicamente ativa no ES, gera 30% do PIB estadual e se firma como a atividade econômica mais importante em 80% dos municípios capixabas.
E dados do IBGE apontam que o Espírito Santo lidera a produção de oito itens do agronegócio no país: café, pimenta-do-reino, pimenta-rosa, ovos de codorna, chuchu, taioba, inhame e gengibre.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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