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Leonel Ximenes

Advogado surpreende e circula pelo TJ com máscara usada em guerras

Homem andou pelos corredores e filas do Tribunal de Justiça com equipamento usado em caso de ataque nuclear, químico e biológico

Públicado em 

02 out 2020 às 19:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bem na foto? Nos corredores do TJ, o advogado tira uma selfie com seu equipamento estranho
Bem na foto? Nos corredores do TJ, o advogado tira uma selfie com seu equipamento estranho Crédito: Reprodução da internet
volta do atendimento ao público externo no Tribunal de Justiça do ES teve sua rotina burocrática quebrada por um personagem no mínimo estranho: um advogado, por volta das 14h da última segunda-feira (28), começou a circular pelas dependências do TJ com uma máscara contra gases, muito usada em situações de guerra.
Segundo a assessoria do Tribunal, o homem entrou no prédio do TJ normalmente, com a máscara de proteção contra a Covid-19, mas depois a retirou, colocou a máscara antigás e começou a circular pelos corredores e pelas filas onde estavam outros advogados, à espera de atendimento.
Não foi necessária a intervenção do setor de segurança do Tribunal de Justiça. Segundo apurou a coluna, da mesma maneira que o advogado entrou no prédio, de uma forma muito discreta e tranquila, ele saiu do local, neste momento protegido com a máscara facial contra o novo coronavírus.
A assessoria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou que “não houve nada da Ordem quanto ao fato inusitado”.

MÁSCARA É VENDIDA NA INTERNET

Na internet, esse tipo de máscara especial é muito acessível em sites de e-commerce. O equipamento de segurança, de origem russa, custa de R$ 250 a R$ 500. Uma dessas páginas informa que a máscara é para proteção contra gases de origem química, nuclear ou biológica.

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Um dos modelos à venda, muito semelhante ao usado pelo advogado no Tribunal de Justiça do ES, é do ano de 1965 e, segundo a ficha técnica publicada no site, foi usada pela antiga República Democrática Alemã e pelo países integrantes do pacto de Varsóvia, todos satélites da antiga União Soviética na época da Guerra Fria.
Portanto, tudo acabou bem e o Tribunal de Justiça continuou sua rotina. Os momentos da volta da Guerra Fria não resistiram por muito tempo. Também, com esse calor em Vitória...
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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