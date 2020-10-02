Advogado surpreende e circula pelo TJ com máscara usada em guerras

Bem na foto? Nos corredores do TJ, o advogado tira uma selfie com seu equipamento estranho Crédito: Reprodução da internet

Segundo a assessoria do Tribunal, o homem entrou no prédio do TJ normalmente, com a máscara de proteção contra a Covid-19 , mas depois a retirou, colocou a máscara antigás e começou a circular pelos corredores e pelas filas onde estavam outros advogados, à espera de atendimento.

Não foi necessária a intervenção do setor de segurança do Tribunal de Justiça. Segundo apurou a coluna, da mesma maneira que o advogado entrou no prédio, de uma forma muito discreta e tranquila, ele saiu do local, neste momento protegido com a máscara facial contra o novo coronavírus.

MÁSCARA É VENDIDA NA INTERNET

Na internet, esse tipo de máscara especial é muito acessível em sites de e-commerce. O equipamento de segurança, de origem russa, custa de R$ 250 a R$ 500. Uma dessas páginas informa que a máscara é para proteção contra gases de origem química, nuclear ou biológica.

Um dos modelos à venda, muito semelhante ao usado pelo advogado no Tribunal de Justiça do ES, é do ano de 1965 e, segundo a ficha técnica publicada no site, foi usada pela antiga República Democrática Alemã e pelo países integrantes do pacto de Varsóvia, todos satélites da antiga União Soviética na época da Guerra Fria.